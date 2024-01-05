Monobank заблокував оплату своїми картками послуг казино "Космолот"

Віртуальний банк Monobank більше не обслуговуватиме зі своїх карток операції клієнтів онлайн-казино "Космолот", оскільки зафіксував некоректне використання бренду. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"В рамках "лікувально-профілактичних" заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот. Ось це посилання вело на цю картинку. Нашим брендом так користуватися не можна", - написав він в Телеграм.

За його даними, посилання веде на сторінку ігрового застосунку Monoban, співзвучного з назвою банку Monobank.

Застосунок онлайн-казино, що викликає асоціації з брендом Monobank

Гороховський підкреслює, що банк готовий зупинити блокування платежів для клієнтів "Космолоту", але лише за умови, що онлайн-казино задонатить 10 млн грн на ЗСУ та надасть копію відповідної квитанції.

Нагадаємо, в 2023 році Гороховський заявив, що monobank закриє рахунки більше 11 тисяч клієнтів, які, за його даними, до російського вторгнення 24 лютого знаходилися в Росії, Білорусі, в Криму, на підконтрольних "ДНР" и "ЛНР" територіях, в Сирії, Еритреї та Північній Кореї та не покинули ці території. Однак через скандал, що викликала ця заява, він вирішив відмовитися від блокування рахунків, але лише тих з цих клієнтів, хто знаходиться на окупованій території України.