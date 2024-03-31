Гетманцев закликав ухвалити законопроєкт щодо ліквідації КРАІЛ

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував роботу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і закликав Верховну Раду до якнайшвидшого розгляду законопроєкту №9256 про організацію та проведення азартних ігор, який скасовує колегіальний статус цього регулятора ринку.

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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що протягом трьох років з моменту створення КРАІЛ повинен був зробити наступні кроки:

1. Зробити акцент не на зʼясування стосунків та поділу влади всередині самого себе, а на захисті інтересів гравців – шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри в Україні.

2. За участю громадськості розробити Правила відповідальної гри – окремо як для організаторів, так і для гравців, керуючись кращими світовими практиками та забезпечити їх дотримання.

3. Організувати не вибірковий в кращих корупційних традиціях (як це є зараз), а тотальний контроль на предмет виконання організаторами вимог про обмеження доступу до азартних ігор осіб, включених до Реєстру самообмежень.

4. Закріпити можливі способи самообмеження гравців залежно від виду азартних ігор.

5. Налагодивши діалог з Урядом, внести до ВР проект закону про особливості державного регулювання у сфері азартних ігор під час дії воєнного стану.

6. Зібрати аналітику щодо можливого впливу стресових факторів, спричинених війною, для вразливих категорій населення щодо підвищеного ризику формування ігрової залежності та внести через Уряд пропозиції для упередження ігрової залежності на період воєнного стану.

7. Навести лад у сфері реклами азартних ігор замість реклами власних уявних "здобутків".

8. І найважливіше – запустити ще з серпня 2022 року Державну систему онлайн-моніторингу!

"Але безперечно КРАІЛ цього не зробив", - наголосив голова Комітету.

За його словами, саме через це уряд і запропонував ліквідувати цей орган, що підтримав Комітет в законопроєкті №9256. Зокрема, Гетманцев вимагає винести його на розгляд Верховної Ради, додавши на найближчому засіданні Комітету положення щодо протидії лудоманіі.

Заклик Гетманцева підтримав і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ліквідація КРАІЛ – перший важливий крок 100%", - написав він у телеграмі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив керівникам Служби безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Ці кроки будуть проведені у відповідь на петицію №22/223008-еп, щодо обмеження роботи онлайн казино, яка була опублікована 29 березня і лише за пів дня її підписали 26 040 українців. Ініціатор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, намагається звернути увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

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