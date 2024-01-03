В 2023 году игорный бизнес уплатил в бюджет рекордную сумму налогов

В 2023 году государственный бюджет Украины пополнился на 10,4 млрд грн, которые поступили в виде налогов от игорного бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Игорный бизнес за 2023 год уплатил: 10,4 млрд грн налогов. Это в 51 раз больше чем в 2021-м и 14 раз больше чем в прошлом, 2022-м году", - отметил нардеп.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что за весь 2022 год налоги от игорного бизнеса составили лишь 730 млн грн.

"Большие поздравления отдельным "выдающимся" деятелям оппозиции, традиционно скулящим о бесполезности легализации игорного бизнеса. В ноябре он принес армии 2,2 млрд грн", - отметил он.

Гетманцев также поблагодарил Верховную Раду за поддержку инициативы по налогообложению онлайн-казино.

Напомним, Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

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