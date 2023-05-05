Корпоративные права 1xBet передали АРМА

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило в управление 100% уставного капитала ООО "Твоя беттинговая компания", работавшего под брендом 1xBet, в сумме 30 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют сообщения самого агентства и Офиса генерального прокурора, ходатайствовавшего перед судом о передаче корпоративных прав общества АРМА.

Отмечается, что в течение 2021-2022 годов группа лиц, используя ряд веб-ресурсов, осуществляла букмекерскую деятельность и азартные игры в интернете без лицензии на осуществление такого вида деятельности.

По данным следствия, в результате умышленного уклонения от уплаты налогов государственный бюджет потерял более 500 миллионов гривен. Как указывают в ОГП, по результатам анализа структуры права собственности юрлица, получившего лицензию и предоставлявшего право на использование торгового знака букмекерской компании, было установлено, что его конечным бенефициаром является гражданин России.

В настоящее время к обществу применены персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции. Также принимаются меры по возмещению нанесенного противоправными действиями ущерба.

Расследование ведется Бюро экономической безопасности по фактам незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также уклонению от уплаты налогов (часть 2 статьи 203-2, часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса).

В свою очередь, АРМА после сбора и анализа информации о переданном активе намерено объявить открытый конкурс для управляющих арестованными корпоративными правами.