В апреле в госбюджет поступило налогов от игорного бизнеса больше, чем в марте

В апреле в бюджет поступило 452 млн грн налога от деятельности игорного бизнеса. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

По мнению депутата, бюджет должен получить больше средств.

"Это значительно лучше, чем было, но учитывая данные НБУ об объемах нелегального рынка, то как-то мало. Будем разбираться”.

Данные: Ярослав Железняк

В прошлом месяце депутат рассказал, что за март бюджет получил налогов от игорного бизнеса в размере 423,5 млн грн – это вдвое больше, чем за весь 2021 год и 60% от всего, что поступило за 2022 год.

Ранее Ярослав Железняк сообщал, что ликвидацией одной из нелегальных схем в игорном бизнесе удалось остановить отток валюты из Украины в $800-900 млн в месяц. Речь идет о нелегальной схеме мискодинга.

Напомним, за 2022 год госбюджет недополучил около 30 млрд грн налогов с игорного бизнеса с участием банков.

В марте президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских букмекеров и лотерей.