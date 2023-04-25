Защита игроков или необоснованные налоги: реалии работы игровой индустрии в Украине

До 2020 года азартные игры в Украине были запрещены, но теперь они легальны при соблюдении строгих правил и требований к инвесторам. Высокие налоги, сложная процедура регистрации, территориальные ограничения – все это становится проблемой для создания прибыльного бизнеса, но гарантирует безопасность игр для общества.

Жесткие ограничения и огромные налоги: как работает игорный бизнес в Украине

Азартные игры всегда были спорной темой по всему миру, и Украина не исключение. В Украине с 2009 года запрещены все виды азартных игр, включая казино, букмекерские конторы и лотереи. Однако в 2020 году Украина наконец-то легализовала игорный бизнес и открыла инвесторам двери для входа на украинский рынок гемблинга. Ниже мы обсудим, как работает игорный бизнес в Украине в условиях жестких ограничений и высоких налогов.

Правовая база

После почти десятилетия запрета, в Украине был принят закон, разрешающий проведение азартных игр. Однако в закон были внесены строгие правила и жесткие требования к инвесторам. Операторы должны подать заявку, чтобы получить лицензию, действующую в течение пятилетнего срока. Процесс подачи заявки сложен, а сборы за получение лицензии высоки.

Ограничение по местоположению

Правительство Украины разработало строгие ограничения по зонированию, позволяющие казино работать только в специально отведенных местах. Закон определяет местонахождение игорных заведений, и эти территории не могут быть изменены.

Так, в столице заведения могут располагаться только внутри 5-звездных отелей, в которых есть не менее 150 номеров и 50 человек персонала. В других городах допустимо открывать казино в отелях на 100 номеров. Кроме того, площадь гостиниц должна быть не менее 500 квадратных метров.

Такие мероприятия значительно ограничивают количество игроков, которые могут свободно добраться до зала казино и затрудняют ведение бизнеса. У тех, кто собирается играть в казино онлайн, таких проблем нет, но деятельность таких площадок ограничивают другие аспекты законодательства: необходимо получить украинскую лицензию КРАИЛ, сейчас легальных казино онлайн только 9.

Налоги и сборы

Одной из основных проблем для операторов азартных игр в Украине высокая налоговая ставка. Ставка налога для наземных (офлайн) казино установлена в размере 10% от валовой выручки, а для онлайн-операторов – 18% от валовой прибыли. Поскольку этот налог рассчитывается не от суммы чистой прибыли, он оказывает значительное влияние на рентабельность и увеличивает риски для игорного бизнеса.

Кроме того, операторы должны платить дополнительные сборы, такие как регистрационный сбор, сбор за выдачу лицензии и сбор за изменение местоположения. А уставный капитал должен составлять не менее 30 миллионов гривен, что тоже отсекает часть потенциальных инвесторов, не готовых рисковать столь серьезными суммами.

Другие обязательства

Операторы в Украине должны соблюдать строгие правила, касающиеся рекламы, защиты клиентов и ответственной игры. Рекламные объявления должны быть одобрены регулирующим органом и к содержанию таких объявлений применяются строгие правила. Операторы также должны принимать меры, предотвращающие появление игровой зависимости и защищающие уязвимых клиентов. Но, несмотря на какие-либо меры операторов, каждый игрок должен уметь самостоятельно контролировать себя – не стоит рассчитывать на то, что казино сможет стать стабильным источником дохода.

Вывод

Украинский гемблинг-рынок – непростая среда для инвесторов. Однако украинское правительство добилось значительного прогресса в создании правовой базы для азартных игр. Этот шаг важен на пути к созданию безопасной игорной среды. Украинские власти планируют и дальше продолжать работу с операторами, чтобы найти баланс между строгим регулированием и созданием выгодной среды для инвесторов.