У квітні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу більше, ніж в березні

У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це повідомив заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

На думку депутата, бюджет мав отримати більше коштів.

“Це значно краще, ніж було, але враховуючи дані НБУ про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися”.

Дані: Ярослав Железняк

Минулого місяця депутат розповів, що за березень бюджет отримав податків від грального бізнесу в розмірі 423,5 млн грн - це вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік і 60% від всього, що надійшло за 2022-ий рік.

Раніше Ярослав Железняк повідомляв, що ліквідацією однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі вдалося зупинити відтік валюти з України у $800-900 млн на місяць. Йдеться про нелегальну схему міскодинг.

Нагадаємо, за 2022 рік держбюджет недоотримав близько 30 млрд грн податків з грального бізнесу за участю банків.

В березні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти російських букмекерів та лотерей.