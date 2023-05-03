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У квітні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу більше, ніж в березні
У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це повідомив заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Ярослав Железняк в Telegram.
На думку депутата, бюджет мав отримати більше коштів.
“Це значно краще, ніж було, але враховуючи дані НБУ про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися”.
Минулого місяця депутат розповів, що за березень бюджет отримав податків від грального бізнесу в розмірі 423,5 млн грн - це вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік і 60% від всього, що надійшло за 2022-ий рік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше Ярослав Железняк повідомляв, що ліквідацією однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі вдалося зупинити відтік валюти з України у $800-900 млн на місяць. Йдеться про нелегальну схему міскодинг.
Нагадаємо, за 2022 рік держбюджет недоотримав близько 30 млрд грн податків з грального бізнесу за участю банків.
В березні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти російських букмекерів та лотерей.