Вдалося зупинити відтік валюти на $900 млн - ефект від ліквідації схеми у гральному бізнесі

Ліквідацією однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі вдалося зупинити відтік валюти з України у $800-900 млн на місяць. Про це у Telegram повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики парламенту Ярослав Железняк.

Йдеться про нелегальну схему міскодинг.

“Ефект від закриття цієї «схеми» з гральним бізнесом: відтік валюти в місяць скоротився на 800-900 млн $ ну або 25-30 млн $/ день. Без перебільшення, курс гривні від цього зріс по відношенню до долара”, - написав Ярослав Железняк

Міскодинг полягає у тому, що банки маркують операції азартних ігор за іншим кодом (найчастіше 7995 змінюється на 7994), аби нелегальні організатори азартних ігор сплачували менші податки. Коли клієнт виграє, то установа відправляє йому виграш, позначаючи його звичайним переказом із карти на карту або оплатою рекламних послуг.

Щомісяця через банківську систему проходило 7-10 млрд грн транзакцій, пов’язаних з міскодингом - раніше повідомляли у Forbes.

Більшу частину 2022 року гральний бізнес ухилявся від сплати податків за допомогою схеми з міскодингу. Про це у лютому 2022 року заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. До схеми міскодингу було задіяно 9 банків.

У міскодингу підозрюють iBox Bank. Нацбанк відкликав банківську ліцензію в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. У рішенні НБУ вказав два ключові порушення Айбокс Банку:

Неправильна ідентифікація своїх партнерів, з якими виникали ділові відносини, — відсутність адекватного застосування принципу ризикоорієнтованого підходу.

Відсутність посилених заходів перевірки особливо ризикових компаній-партнерів, які займаються проведенням змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

12 березня 2023 року IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів.

У лютому 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, 2022 рік Україна недоотримала 30 млрд грн податків з грального бізнесу за участю банків.