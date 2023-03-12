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IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів
Мережа терміналів IBOX відновила діяльність. Через термінали знову можна поповнювати картки та проводити інші транзакції. Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.
"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність", - йдеться в повідомлені компанії.
Терміналів IBOX вже приймають платежі по основним послугам:
- Monobank;
- А-Банк;
- ПУМБ;
- ОТП Банк;
- Sportbank;
- Unex Bank;
- Lifecell;
- Vodafone;
- Kyivstar та інші
"Термінали IBOX знову приймають поповнення. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати", - підтвердив співзасновника monobank Олег Гороховський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.
Зауважимо, що термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank - 12-15 млрд грн на місяць поповнення карт банку.
Тому останні декілька днів в monobank нагадували, що поповнити картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.