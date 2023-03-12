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IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів

IBOX, термінали IBOX
IBOX організовував акцію в Києві "Пробіг під каштанами". Фото: Facebook IBOX

Мережа терміналів IBOX відновила діяльність. Через термінали знову можна поповнювати картки та проводити інші транзакції. Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.

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"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність", - йдеться в повідомлені компанії.

Терміналів IBOX вже приймають платежі по основним послугам:

  • Monobank;
  • А-Банк;
  • ПУМБ;
  • ОТП Банк;
  • Sportbank;
  • Unex Bank;
  • Lifecell;
  • Vodafone;
  • Kyivstar та інші

"Термінали IBOX знову приймають поповнення. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати", - підтвердив співзасновника monobank Олег Гороховський.

Нагадаємо, НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.

Зауважимо, що термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank - 12-15 млрд грн на місяць поповнення карт банку. 

Тому останні декілька днів в monobank нагадували, що поповнити картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Автор:
Віта Молодан