- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
IBOX возобновил работу всех своих терминалов
Сеть терминалов IBOX возобновила работу. Через терминалы можно снова пополнять банковские карты и проводить другие транзакции. Об этом пресс-служба сообщила сети в Facebook.
"Как и обещали – только за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность", – говорится в сообщении компании.
Терминалы IBOX уже принимают платежи по основным услугам:
- Monobank;
- А-Банк;
- ПУМБ;
- ОТП Банк;
- Sportbank;
- Unex Bank;
- Lifecell;
- Vodafone;
- Kyivstar и другие.
"Терминалы IBOX снова принимают пополнение. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать", - подтвердил соучредитель monobank Олег Гороховский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 07 марта 2023 года.
Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользуются популярностью среди клиентов monobank – 12-15 млрд грн в месяц пополнения карт банка.
Поэтому последние несколько дней в monobank напоминали, что пополнить карту наличными можно через терминал сети EasyPay и City24, а также в кассах банков-партнеров: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.