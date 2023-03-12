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Банки
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IBOX возобновил работу всех своих терминалов

IBOX, терминалы IBOX
IBOX организовывал акцию в Киеве "Пробег под каштанами". Фото: Facebook IBOX

Сеть терминалов IBOX возобновила работу. Через терминалы можно снова пополнять банковские карты и проводить другие транзакции. Об этом пресс-служба сообщила сети в Facebook.

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"Как и обещали – только за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность", – говорится в сообщении компании.

Терминалы IBOX уже принимают платежи по основным услугам:

  • Monobank;
  • А-Банк;
  • ПУМБ;
  • ОТП Банк;
  • Sportbank;
  • Unex Bank;
  • Lifecell;
  • Vodafone;
  • Kyivstar и другие.

"Терминалы IBOX снова принимают пополнение. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать", - подтвердил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Напомним, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 07 марта 2023 года.

Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользуются популярностью среди клиентов monobank – 12-15 млрд грн в месяц пополнения карт банка.

Поэтому последние несколько дней в monobank напоминали, что пополнить карту наличными можно через терминал сети EasyPay и City24, а также в кассах банков-партнеров: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Автор:
Вита Молодан