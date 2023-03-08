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В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов
Несмотря на ликвидацию банка-партнера АО "Айбокс Банк", сеть терминалов IBOX планирует возобновить деятельность через два-три дня после приостановки. Об этом сообщила в пресс-службе сети в Facebook.
"В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО "АЙБОКС БАНК", компания IBOX временно прекращает прием любых платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов – 2-3 дня", - говорится в сообщении.
В сети также извинились перед клиентами за возможные неудобства.
Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользовались популярностью среди клиентов monobank – 12-15 млрд грн в месяц пополнения карт банка. Monobank просит клиентов использовать другие каналы для пополнения карты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В monobank рекомендуют уточнять данные по вариантам и условиям пополнения в приложении. Предварительно, пополнить карту наличными можно через терминал сети EasyPay и City24, а также в кассах банков-партнеров: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.