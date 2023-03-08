В IBOX повідомили, коли відновлять роботу терміналів

Незважаючи на ліквідацію банка-партнера АТ "Айбокс Банк", мережа терміналів IBOX планує відновити діяльність через два-три дні після призупинення. Про це повідомила у пресслужба мережі у Facebook.

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"У зв'язку із відкликанням ліцензії у нашого головного банка-партнера АТ "АЙБОКС БАНК", компанія IBOX тимчасово припиняє приймання будь-яких платежів. Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів – 2-3 дні", - йдеться в повідомленні.

В мережі також перепросили за можливі незручності.

Зауважимо, що термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank - 12-15 млрд грн на місяць поповнення карт банку. Monobank просить клієнтів використати інші канали для поповнення карти.

В monobank рекомендують уточнювати дані щодо варіантів та умов поповнення в додатку. Попердньо, поповнити картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.