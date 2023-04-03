Удалось остановить отток валюты на $900 млн - эффект от ликвидации схемы в игорном бизнесе

Ликвидацией одной из нелегальных схем в игорном бизнесе удалось остановить отток валюты из Украины в $800-900 млн в месяц. Об этом в Telegram сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике парламента Ярослав Железняк.

Речь идет о нелегальной схеме мискодинг.

“Эффект от закрытия этой «схемы» с игорным бизнесом: отток валюты в месяц сократился на 800-900 млн $ ну или 25-30 млн $/день. Без преувеличения курс гривны от этого вырос по отношению к доллару”, - написал Ярослав Железняк.

Мискодинг состоит в том, что банки маркируют операции азартных игр по другому коду (чаще 7995 меняется на 7994), чтобы нелегальные организаторы азартных игр платили меньшие налоги. Когда клиент выигрывает, то учреждение отправляет ему выигрыш, обозначая его обычным переводом с карты на карту или оплатой рекламных услуг.

Ежемесячно через банковскую систему проходило 7-10 млрд грн транзакций, связанных с мискодингом – ранее сообщали в Forbes .

Большую часть 2022 года игорный бизнес уклонялся от уплаты налогов с помощью схемы мискодинга. Об этом в феврале 2022 года заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык рассказал на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. В схему мискодинга было задействовано 9 банков.

В мискодинге подозревают iBox Bank. Нацбанк отозвал банковскую лицензию у АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидацию с 07 марта 2023 года. В решении НБУ указал два ключевых нарушения Айбокс Банка:

Неправильная идентификация партнеров, с которыми возникали деловые отношения, — отсутствие адекватного применения принципа рискоориентированного подхода.

Отсутствие усиленных мер проверки особо рисковых компаний-партнеров, занимающихся проведением соревнований (турниров) по спортивному покеру.

12 марта 2023 года IBOX возобновил работу всех своих терминалов.

В феврале 2023 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, 2022 год Украина недополучила 30 млрд грн налогов с игорного бизнеса с участием банков.