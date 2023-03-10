Зеленский ввел санкции против российских букмекеров и лотерей

Президент Владимир Зеленский ввел в действе решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 марта о применении очередного пакета санкций против российского бизнеса. Об этом говорится в указе главы государства №145.

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В приложениях к указу перечислено 120 иностранцев, абсолютное большинство из которых – россияне, и 287 юридических лиц. Среди них множество российских компаний из сферы букмекерского и лотерейного бизнеса, а также более сотни оффшорных компаний, почти все из которых - из Кипра.

Также есть отдельные юрлица из Британских Виргинских островов, Маврикия, Кюрасао, Гонконга, Сингапура и Великобритании. Против 282 юрлиц и всех физлиц из списка санкции применены сроком 50 лет.

В частности, в отношении российского ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (Москва), к которому санкции уже были применены в октябре 2021 года, они продлены, таким образом, еще на 47 лет. В то же время в отношении пяти юрлиц санкции примены лишь на пять лет.

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций против соответствующих юрлиц, а Министерству иностранных дел – проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении этих ограничительных мер и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных.

Пока что пресс-служба президента, как и Министерство экономики, ответственное за санкционную политику, не публиковали официальных комментариев по поводу введения Украиной новых санкций.

Напомним при этом, что украинские власти в последнее время взялись за пресечение схем, по которым игорный бизнес уклонялся от налогообложения, в том числе с привлечением ряда банков. Триггером стало заседание в конце февраля временной следственной комиссии Верховной Рады, на котором были обнародованы данные, согласно которым общий объем операций игорного бизнеса в 2022 году составил 180 миллиардов гривен, а за лицензии и налоги в этой сфере государство получило всего 1,9 миллиарда гривен, то есть около 1%. Размер недополученных за год налогов оценен в 25-30 миллиардов гривен.

После этого Кабинет министров оперативно отменил автоматическое продление лицензий игорному бизнесу до конца войны. В свою очередь, представители отрасли призвали правительство, Министерство финансов и профильный комитет Рады рассмотреть их компромиссное предложение о плате за лицензии, уверяя, что игорный бизнес не отказывается поддерживать государство.