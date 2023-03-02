Игорный бизнес предлагает властям изменить сроки платы за лицензии для спасения отрасли

Всеукраинский Совет Гемблинга (Ukrainian Gambling Council) и ряд легальных организаторов азартных игр обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе налогового комитета Верховной Рады Данилу Гетманцеву, министру финансов Сергею Марченко и другим государственным чиновникам, причастным к налоговой политике, с просьбой рассмотреть их компромиссное предложение о плате за лицензии. Представители отрасли отмечают: игорный бизнес не отказывается поддерживать воюющее государство, но может сам погибнуть под давлением экономического кризиса и сверхтяжелых налогов и сборов.

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Об этом говорится в совместном обращении UGC и девяти компаний к государственным деятелям.

Они отмечают, что за 2021 год легальные казино заплатили тройную сумму лицензионного сбора. Они ожидали, что переплата будет засчитана за следующие периоды, но этого не произошло, учитывая бюрократические сложности.

В 2022 году так и не была введена в эксплуатацию Государственная система онлайн-мониторинга и не был принят законопроект №2713-Д, согласно которому фактически уплаченные в 2021 году лицензионные платежи в тройном размере должны быть засчитаны как будущие платежи.

Теперь игорный бизнес обязан снова оплатить лицензионные платежи в тройном размере. Представители отрасли указывают, что компании не могут это сделать, ведь именно наземный сектор игорного бизнеса больше всего пострадал из-за войны. Большая часть офлайн-заведений вынужденно приостанавливала работу, также на индустрии отразилось и фактическое уничтожение туризма, общее падение доходов клиентов, ограничение работы по комендантским часам, воздушные тревоги и перебои с энергоснабжением.

Бизнес призывает власть к диалогу и предлагает следующее:

внести изменения в Постановление КМУ №314 и увеличить сроки оплаты лицензионных платежей до 180 календарных дней;

на период действия военного положения плату за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино для Киева установить в размере 18 000 минимальных заработных плат и 9 000 минимальных заработных плат для других населенных пунктов (кроме Киева);

установить, что на период действия военного положения лицензионные платежи за игровые автоматы уплачиваются по базовой ставке независимо от сроков введения ГСОМ, в частности, не применять часть 3 раздела XI Профильного закона;

установить возможность оплаты организаторами лицензионных платежей за три месяца действия лицензии.

Глава UGC Антон Кучухидзе призвал создать широкую платформу диалога в формате "Government + Business".

"Не смотря на вышеупомянутое (потери из-за войны – ред.) мы все равно готовы наполнять бюджет государства, особенно во время войны. Но просим учесть реалии, что в Украине самые большие лицензионные платежи в Европе и одновременно против нашего государства террористическая Россия ведет наибольшую континентальную войну в после Второй мировой войны", - заявил он.

Николай Мельник, руководитель Ukrainian Gambling & Betting Association, указывает, что государству для войны нужны деньги, но перегружение целой отрасли ударит по доходам государства.

"Компании, вложившиеся в легальный наземный сегмент, еще не начали даже отбивать средства, которые были потрачены как инвестиции, а сегодня уже будут вынуждены закрыться. И что очень больно, что изменения, которые инициирует Кабмин, к сожалению, будут бить по инвестициям, которые и так очень тяжело заводить на украинский рынок. Как следствие действий правительства тысячи украинцев вынуждены будут искать новую работу, и это будет очередной удар по имиджу экономики нашего государства", - заявил Мельник .