Гральний бізнес пропонує владі змінити терміни плати за ліцензії для порятунку галузі

Всеукраїнська Рада Гемблінгу (Ukrainian Gambling Council) та низка легальних організаторів азартних ігор звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, міністра фінансів Сергія Марченка та інших державних посадовців, які дотичні до формування фіскальної політики, з проханням розглянути їх компромісну пропозицію щодо плати за ліцензії. Представники галузі наголошують: гральний бізнес не відмовляється підтримувати державу, що воює, але може сам загинути під тиском економічної кризи та надтяжких податків та зборів.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у спільному зверненні UGC та дев'яти компаній до державних діячів.

Вони наголошують, що за 2021 рік легальні казино заплатили потрійну суму ліцензійних зборів. Вони очікували, що переплата буде зарахована за наступні періоди, але цього не сталося з огляду на бюрократичні складнощі. У 2022 році так і не була введена в експлуатацію Державна система онлайн-моніторингу та не був ухвалений законопроєкт № 2713-Д, згідно з яким фактично сплачені у 2021 році ліцензійні платежі у потрійному розмірі мали бути зараховані як майбутні платежі.

Тепер гральний бізнес, зобов’язаний знову сплатити ліцензійні платежі у потрійному розмірі. Представники галузі вказують, що компанії не мають змоги це зробити, адже саме наземний сектор грального бізнесу найбільше постраждав через війну. Велика частина офлайн-закладів вимушено призупиняла роботу, також по індустрії вдарило і фактичне знищення туризму, загальне падіння доходів клієнтів, обмеження роботи з огляду на комендантські години, повітряні тривоги та перебої з енергопостачанням.

Бізнес закликає владу до діалогу і пропонує наступне:

внести зміни до Постанови КМУ №314 і збільшити терміни оплати ліцензійних платежів до 180 календарних днів;

на період дії воєнного стану плату за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для Києва встановити у розмірі 18 000 мінімальних заробітних плат та 9 000 мінімальних заробітних плат для інших населених пунктів (крім Києва);

встановити, що на період дії воєнного стану ліцензійні платежі за гральні автомати сплачуються за базовою ставкою незалежно від термінів запровадження ДСОМ, зокрема не застосовувати частину 3 розділу XI Профільного закону;

встановити можливість оплати організаторами ліцензійних платежів за кожні три місяці дії ліцензії.

Голова UGC Антон Кучухідзе закликав створити широку платформу діалогу в форматі "Government + Business".

"Не дивлячись на вищезазначене (втрати через війну – ред.) ми все одно готові наповнювати бюджет держави, особливо під час війни. Але просимо врахувати реалії, що в Україні найбільші ліцензійні платежі в Європі, й одночасно проти нашої держави терористична Росія веде найбільшу континентальну війну в Європі після Другої світової війни", - заявив він.

Микола Мельник, керівник Ukrainian Gambling & Betting Association, вказує, що державі для війни потрібні гроші, але переобтяження цілої галузі вдарить по доходах держави.

"Компанії, які вклались в легальний наземний сегмент, ще не почали навіть відбивати кошти, які були витрачені як інвестиції, а сьогодні вже будуть вимушені закритись. І що дуже боляче, що зміни, які ініціює Кабмін, на превеликий жаль, будуть бити по інвестиціях, які й так дуже тяжко заводити на український ринок. Як наслідок дій Уряду тисячі українців змушені будуть шукати нову роботу, і це буде черговий удар по іміджу економіки нашої держави", - заявив Мельник.