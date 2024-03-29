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Зеленский анонсировал решение проблемы лудомании среди военных
Президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества".
Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", - сказал президент.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Такое заявление Зеленского прозвучало в ответ на петицию №22/223008-эп об ограничении работы онлайн казино, которая была 29 марта и только за пол дня ее подписали 26 040 украинцев. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко пытается обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.
Автор отмечает, что уже третий год подряд военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности надлежаще отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.
По его словам, были случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или – что еще хуже. сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, чем подвергают риску себя и других военных.
Он отметил, что большие долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ.
"Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ. Кроме этого, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и другим гражданам, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства", - говорится в тексте петиции.
Как пишет Нromadske, подписанты петиции обратились к президенту с призывом внести в ВР законопроект, который будет предусматривать:
- установление запрета для военнослужащих на участие в азартных играх и пользование онлайн-казино;
- запрет на рекламу азартных игр, использующую символику Вооруженных сил Украины или любую военную атрибутику;
- запрещение для благотворительных фондов на взаимодействие с представителями игровой индустрии;
- невозможность для военных подразделений получать в качестве благотворительной помощи имущество от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц;
- запрет на рекламу и публичное объявление о благотворительной помощи военнослужащим от участников игорного рынка;
- недопустимость для ломбардов принимать предметы двойного назначения, такие как дроны и тепловизоры;
- обязанность для интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать доступ на сайты нелегальных казино.
В Украине растет количество лудоманов
Добавим, что в Украине действует Реестр лудоманов - лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за три года существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство – 87% из них – попали в перечень в 2023 году.
"За все время существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство - 87% из них - попали в перечень в 2023 году. За прошлый год количество лудоманов в перечне выросло в 8 раз", - подчеркивают в "Опендатабот".
99% человек попали в Реестр по собственному заявлению о самоограничении. Только 1% человек были включены в реестр по решению КРАИЛ. В то же время по решению суда ни один человек не попал в Реестр.