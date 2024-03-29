Зеленский анонсировал решение проблемы лудомании среди военных

Президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества".

Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", - сказал президент.

Такое заявление Зеленского прозвучало в ответ на петицию №22/223008-эп об ограничении работы онлайн казино, которая была 29 марта и только за пол дня ее подписали 26 040 украинцев. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко пытается обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Автор отмечает, что уже третий год подряд военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности надлежаще отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

По его словам, были случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или – что еще хуже. сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, чем подвергают риску себя и других военных.

Он отметил, что большие долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ.

"Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ. Кроме этого, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и другим гражданам, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства", - говорится в тексте петиции.

Как пишет Нromadske, подписанты петиции обратились к президенту с призывом внести в ВР законопроект, который будет предусматривать:

установление запрета для военнослужащих на участие в азартных играх и пользование онлайн-казино;

запрет на рекламу азартных игр, использующую символику Вооруженных сил Украины или любую военную атрибутику;

запрещение для благотворительных фондов на взаимодействие с представителями игровой индустрии;

невозможность для военных подразделений получать в качестве благотворительной помощи имущество от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц;

запрет на рекламу и публичное объявление о благотворительной помощи военнослужащим от участников игорного рынка;

недопустимость для ломбардов принимать предметы двойного назначения, такие как дроны и тепловизоры;

обязанность для интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать доступ на сайты нелегальных казино.

В Украине растет количество лудоманов

Добавим, что в Украине действует Реестр лудоманов - лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за три года существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство – 87% из них – попали в перечень в 2023 году.

"За все время существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство - 87% из них - попали в перечень в 2023 году. За прошлый год количество лудоманов в перечне выросло в 8 раз", - подчеркивают в "Опендатабот".

99% человек попали в Реестр по собственному заявлению о самоограничении. Только 1% человек были включены в реестр по решению КРАИЛ. В то же время по решению суда ни один человек не попал в Реестр.