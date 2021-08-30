Лудомания в Украине: что с этим делать

В прошлом году Верховная Рада легализовала азартные игры, которые были под запретом с мая 2009 года. Идеологи ограничения аргументировали тогда свою инициативу ростом количества преступлений, связанных с игровой зависимостью. У решения в заметной степени оказался обратный эффект. Рынок заполнили нелегальные казино, а столкнувшихся с игроманией украинцев не просто бросили на произвол судьбы. Они оказались вне закона.

Легализация игорного бизнеса постепенно исправляет ситуацию. Лицензированные операторы следуют принципам ответственной игры, а Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выстраивает реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям. Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова разобрались, как сегодня Украина борется с лудоманией.

Законодательная яма игровой зависимости

Весь закон "О запрете игрального бизнеса" помещался в одну строчку его второй статьи: "В Украине запрещается игорный бизнес и участие в азартных играх". Фактически, все, кто пришли в нелегальное заведение — переступали закон. Такой подход никак не решал первоначальную задачу: сократить число страдающих от игровой зависимости.

В глазах государства лудоманы скорее были нарушителями закона, а не людьми, нуждающимся в квалифицированной помощи. Отсутствием подобной госзаботы активно пользовались нелегальные казино, которые не собирались выстраивать узнаваемый бренд или превращаться в успешные компании. Их задачей было быстро заработать.

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Легализации азартного рынка дала шанс исправить ситуацию. Одной из важнейших составляющих гемблинга во всем мире сегодня являются принципы ответственной игры. Их украинский вариант в ближайшее время утвердит КРАИЛ. В документе, который ранее детально анализировали журналисты Delo.ua, идет речь о том, что организаторы должны всеми силами пытаться уменьшить негативные последствия для клиентов. Например, заведения не должны предоставлять клиентам бонусы или подарки в связи с проигрышем, а также обязаны ограничивать участие людей младше 21 года или недееспособных лиц.

Есть в этом списке и пункт о предупреждении игровой зависимости. Лицензированные операторы обязаны на своих сайтах и внутри заведений размещать информацию о принципах ответственной игры, шансах на выигрыш, признаках игровой зависимости, местах, где ее лечат, а также контакты соответствующих врачей.

Не способ заработка, а форма досуга

Но что из себя представляет игровая зависимость? Врач-нарколог, медицинский директор Медицинского центра современной аддиктологии "MedicoMente" Сергей Худолей объясняет, что лудомания — диагноз, внесенный в Международную классификацию болезней. Он входит в группу расстройств привычек и влечений под кодом F63.0 и обозначен, как патологическая склонность к азартным играм. Наличие диагноза в МКБ как раз доказывает, что это признанное медицинским сообществом заболевание, требующее соответствующего лечения.

"Каждый человек получает разрядку по-разному: кто-то любит кататься на велосипеде, кто-то ради получения эндорфинов идет прыгать с парашютом, а кто-то идет в казино делать ставки. В случае с игровой зависимостью человек постоянно стимулирует выработку собственных гормонов радости (эндорфинов) — дофамина, серотонина. Определить лудоманию можно по таким признакам: человек плохо спит, может развиться состояние глубокой депрессии, появляется выраженная необоснованная нервозность, зачастую на фоне проигрышей, любые комментарии на тему его пристрастия вызывают у человека раздражение", — объясняет Худолей.

Врач отмечает, что игровая зависимость — такое же серьезное заболевание, как наркомания и алкоголизм. Основное отличие: нет химического субстрата, некого вещества, от которого зависит человек. При игромании зависимость формируется на психологическом уровне. И зачастую люди не могут самостоятельно остановиться. Худолей объясняет: когда игроман проигрывает, у него срабатывает рефлекс отыграться, ведь в памяти отложилось — раньше он играл и выигрывал. Начинается бесконтрольная трата средств.

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Нарколог настаивает, что лудомания требует комплексного лечения и первое, что обычно требуется — вывести человека из состояния депрессии, апатии и суицидального настроения. После нужна поддержка психотерапевта и мотивационные разговоры: важно дать человеку понять, для чего на самом деле нужны казино и что такое азартные игры.

"Многие воспринимают игры, как способ получения основного или дополнительного дохода, тогда как это способ развлечения. Лечение игровой зависимости проходит исключительно в стационаре. Зачастую пациенты крайне дестабилизированы, не могут себя контролировать и не в состоянии сдерживать обещание завязать, данное близким. Пока человеку не покажешь, не объяснишь, не выровняешь его состояние и не дашь возможность пересмотреть глубину своей зависимости — успеха в лечении не будет. Людей, которые самостоятельно побороли игровую зависимость, я еще не встречал", — резюмирует Худолей.

Взгляд государства: планы для фонда и контроль за рекламой

На уровне государства борьбой с игровой зависимостью занимается в основном КРАИЛ. И, по словам главы Всеукраинского Совета Гэмблинга (UGC) Антона Кучухидзе, все заложенные положения в закон о легализации азартных игр Комиссия выполняет. При этом сам закон он называет социально ориентированным, ссылаясь на требования отвественной игры, сертификацию операторов и их оборудования, а также запущенный реестр.

Кучухидзе отмечает — закон требует создания этих механизмов, а КРАИЛ, как специализированный исполнительный орган, принимает соответствующие подзаконные акты.

"Единственное, чего возможно не хватает, например, по британской практике — организаторы азартных игр создают специальный фонд, который занимается вопросами образования, превентивности и лечения людей, у которых уже есть проблема лудомании. Вот такого пока в Украине нет. Но на рынке есть дискуссия: должно это делать государство или организаторы. Я считаю, что это должно быть государственно-частное партнерство. В принципе, я думаю, можно было бы специальную общественную организацию создать, объединив в ней бизнес и государство для создания чего-то подобного. Но это уже вопрос более высокого уровня развития самого рынка", — считает глава UGC.

По мнению Кучухидзе, Украина в итоге придет и к этому инструменту, ведь сами организаторы заинтересованы продолжительном существовании социально ответственного рынка. В свою очередь Худолей объясняет — сейчас в Министерстве охраны здоровья пока нет соответствующей структуры для контакта с клиниками соответствующего профиля. В пресс-службе Минздрава нам подтвердили, что лудомания считается одним из психиатрических расстройств и отдельно по ней статистическая информация не собирается.

Что же касается Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, то она, в основном, контролирует соблюдение законодательства о рекламе. Замглавы службы Ольга Шевченко напоминает: реклама азартных игр запрещена на радио и телевидении (в том числе спутниковом, кабельном и онлайн) с шести утра до одиннадцати часов вечера. Ее также не может быть в учебных, общественно-политических и справочных изданиях, детских книгах и любых печатных СМИ (кроме специализированных изданий).

"Касается это и контроля рекламы в интернете. Здесь необходимо отметить основную проблему, которая характерна и для других законодательств — в киберпространстве довольно часто практически невозможно установить личность нарушителя. И у государственных органов пока отсутствуют действенные рычаги влияния на провайдеров", — объясняет Шевченко.

Задача операторов: контакт с КРАИЛ и цифровые технологии

В сложившейся ситуации ключевыми борцами с зависимостью выступают лицензированные операторы азартных игр. Худолей говорит, что в их центр обратились несколько операторов и с рядом организации уже есть договоренности о сотрудничестве: если у клиентов обнаружится расстройство или им понадобится специализированная помощь, врачи клиники будут готовы предоставлять консультации или лечение для стабилизации их состояния. И пускай сегодня у такого партнерства нет официального статуса, можно утверждать, что бизнес понимает важность сотрудничества с клиниками в этом аспекте.

Рассказывая о роли операторов в борьбе с лудоманией, руководитель юридического отдела Parimatch Михаил Коваль отмечает — сегодня каких-либо специализированных и профессиональных исследований по количеству игроманов в Украине нет. Однако, если брать общеевропейскую статистику, то наибольшее распространение расстройство наблюдается среди молодых людей в возрасте до 25 лет. Европейские исследования называют цифру 1,5%.

"На сегодняшний день, при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей создан Консультативно-экспертный совет, есть рабочая группа по работе с лудоманией. Приоритетными направлениями работы органа является разработка проектов нормативно-правовых актов в вопросах лудомании, а также предоставление консультаций и юридических выводов по вопросам противодействия игровой зависимости. Сейчас никаких трудностей при сотрудничестве не возникало", — говорит Коваль.

Представитель одного из крупнейших игроков на рынке добавляет, что есть сегодня у них есть контакт с медицинскими организациями, а информация о лечебных заведениях, предоставляющих специализированную помощь, размещена на сайте компании в разделе "Ответственная игра". Привлечения лечебных заведений операторами азартных игр осуществляется на договорных началах, с заключением соответствующего договора.

Исполнительный директор компании Cosmolot Сергей Потапов утверждает — на их платформе лудоманы составляют меньше одного процента. На сайте оператора нет лозунгов в стиле "стань богатым, успех, богатая жизнь". Потапов настаивает, что они позиционируют свою игровую онлайн-платформу исключительно как развлечение, а не средство дохода. При этом одной из стратегических целей компании является постоянное снижение количества лудоманов в Украине.

"Наша основная цель — не допустить игрока к выходу "за грань". Лудомания не появляется спонтанно. Это не процесс, когда ты после ряда операций стал лудоманом. Есть триггеры, по которым возможно намного раньше выявить игроманов. И в нашем случае, это постоянно обучающийся четкий алгоритм, который анализирует паттерны поведения игрока. Мы заблаговременно выявляем изменения в действиях или поведении на нашей платформе и информируем игрока об этом", — уточняет он.

В случае же обнаружения лудомана, ему рекомендуют не продолжать игру и даже блокируют доступ. Если же он попадает в общий реестр, предусмотренный законодательством, то доступ ограничивается вообще к любой легальной игровой онлайн-платформе или оффлайн-заведениям.

Среди планов Потапова на ближайшее будущее — запустить масштабный проект корпоративно-социальной ответственности. Она, в том числе, предполагает сотрудничество с медицинскими организациями и врачами. Одним из направлений станет как раз работа с ментальным здоровьем, поскольку основную причину зависимости операторы связывают именно с психическим здоровьем.

В свою очередь исполнительный директор компании PIN-UP.UA Тарас Шурубор рассказал о том, как они используют машинное обучение и BigData для выявления лудоманов. Их платформа строит прогнозные модели, как по сегментам пользователей, так и по каждому игроку персонально.

"Что это значит? Мы прогнозируем не только количество ставок, объем оборота, который делает игрок. Но и время, которое он проводит за игрой. У нас есть "медианные значение" по вышеуказанных параметром в разрезе игрока (сегмента — группы игроков). И наша система позволяет делать настройки, при которых отклонения от медианных значений и/или прогнозной модели говорит — игрок "перейдет черту к зависимости". В таком случае срабатывают "алерты" и мы начинаем коммуникацию с такими игроками", — уточняет Шурубор.

Для связи с клиентами платформа использует различные каналы (email, SMS, мессенджеры) и при срабатывании системы человек может посмотреть игровую статистику, ознакомиться с материалами о лудомании, ограничить себя или вообще самоисключить. Хотя и этого, по слова Шурубора, мало. Он отмечает — сейчас весь рынок с нетерпением ждет развития реестра лудоманов. Необходимо, чтобы ресурс заработал в автоматическом режиме и тогда механизм обмена данными будет работать слаженно.

Пока государственная бюрократическая машина медленно поворачивается, совершенствуя механизмы работы операторов, сами платформы выстраивают фундамент борьбы с игровой зависимостью. Компании изучают списки медицинских заведений, работающих с лудоманией, размещают их контакты у себя и используют новейшие цифровые технологии. Однако и этого пока недостаточно. Чтобы сформировать здорового и независимого клиента, который будет воспринимать игру, как форму досуга, а не заработка, нужно сделать еще очень много. И не последнюю роль здесь играет создание устойчивой коммуникации между операторами, государством и медициной.

Илья Требор и Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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