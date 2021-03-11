Как азартные игры все больше и больше наполняют бюджет страны

Традиционно в украинском бизнесе и политике посленовогодний и построждественский период отличается тишиной и спокойствием, однако, для отечественного игорного бизнеса он выдался весьма плодотворным и донельзя рабочим.

Так, в первой половине января текущего года, а точнее — во вторник, 12 января, состоялось подписание Меморандума о взаимодействии в сфере кибербезопасности и киберзащиты между Государственной службой специальной связи и защиты информации и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (далее — КРАИЛ, прим.авт.). От имени Администрации Госспецсвязи Меморандум подписал руководитель службы Юрий Щиголь, а от имени КРАИЛ — ее глава, Иван Рудий. А буквально через неделю, 20 января, было подписано Соглашение о межведомственном сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и КРАИЛ. Целью Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

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Кроме того, во второй половине января Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей продолжила рассмотрение заявок от потенциальных лицензиатов и уже 2-го февраля было принято первое решение о предоставлении возможности получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Да, первая ласточка весны не делает, но к началу календарной весны подобных решений КРАИЛ стало уже пять (четыре — для организаторов онлайн-казино и одно — для организатора букмекерской деятельности) и рассмотрение новых заявок — продолжается. Так что, как видим, процесс запуска игорного бизнеса идет своим чередом и перспективы его развития весьма неплохие.

Отметим, что после получения положительного решения Комиссии, податели лицензии должны соблюсти требования Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX и оплатить стоимость лицензии, после чего они получат право на ведение деятельности в качестве операторов игрового рынка сроком на 5 лет. Права и обязанности лицензиатов определяются в зависимости от рода их деятельности (организация онлайн-казино, ведение букмекерской деятельности, создание офлайн-казино и т.д.), но для всех операторов обязательным является соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространения лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

В ближайшее время ожидается, что КРАИЛ примет позитивное решение относительно удовлетворения первых заявок от будущих операторов украинского игрового офлайн-бизнеса. Следовательно, к середине или к концу марта, мы увидим лицензию на открытие первого казино. Если верить инсайдерской информации, то появится оно в Одессе.

Кроме того, не следует забывать и о пополнении госбюджета, в котором правительство предусмотрело получение в этом году более 7 млрд грн доходов от игорного бизнеса. Понятно, что исключительно за счет поступлений денег от лицензиатов за возможность ведения легальной деятельности такую сумму собрать сложно. Значительную часть средств предполагается получить из разного рода фискальных платежей — от налога на валовой игровой доход (GGR) до налога на прибыль. Однако, чтобы эти самые фискальные платежи появились, для начала необходимо, чтобы будущие операторы игрового рынка оплатили лицензии и начали свою работу.

Общий объем доходов, которые, согласно планам КРАИЛ, должны будут поступить в бюджет страны от лицензионных платежей за март текущего года, составляет около 150 млн грн. И, фактически, этот план больше чем на половину уже выполнен, так как первый букмекер в Украине получил лицензию, а годовой платеж букмекерской компании составляет 108 млн грн.

Всего же, с начала года общие поступления от оплаты лицензий составляют 201,6 млн грн. Для сравнения: расходы на деятельность КРАИЛ в госбюджете заложены на уровне 116 млн грн. Так что всего за два месяца Комиссия уже обеспечила поступления средств в бюджет, которые превысили расходы на ее содержание в 1,8 раза(!) и продолжает рассматривать заявления, что способствует дальнейшему привлечению средств в госбюджет.

К сожалению, деструктивная деятельность как отдельных народных депутатов, таких как Марьян Заблоцкий и Александр Дубинский (фракция "Слуга Народа"), так и групп парламентариев ("Доверие"), которые блокируют рассмотрение в сессионном зале законопроекта №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей" и выступают за увеличение налоговой нагрузки на операторов рынка — фактически препятствуют продуктивной работе КРАИЛ и способствуют функционированию теневого рынка азартных игр.

Чего только стоит инициатива Заблоцкого увеличить с 10% до 18% налог на валовой доход! Например, по действующему законодательству, операторы залов игровых автоматов обязаны 90% полученного дохода возвращать в виде выигрышей. И даже 10% налога делают экономически бессмысленным такой вид бизнеса. А уже 18% и вовсе потребуют от операторов вносить в бюджет средства, полученные каким угодно путем, но только не от ведения бизнеса в сфере легальных азартных игр. А инициатива Дубинского о том, что всех операторов игрового рынка надо обязать платить налог на валовой доход (GGR) по ставке в 25%!

Такой уровень для данного налога есть разве что в странах, где казино принадлежат исключительно государству, да и то, это исключение, а не правило. Так как подобные ставки налога существенно снижают размеры допустимых выигрышей для игроков и потому делают легальные казино менее привлекательными для посетителей. В итоге, все подобные инициативы, по сути, направлены исключительно на то, чтобы затормозить развитие "белого" игрового рынка и обеспечить функционирование "теневого" рынка азартных игр.

Остается надеяться на адекватность большой части парламентариев и как можно скорейшего принятия изменений в фискальное законодательство, необходимых для ускорения процесса формирования легального рынка азартных игр. Тогда текущий год будет будет фактически потрачен не только на решение организационных вопросов функционирования игорного рынка, но и принесет значительные поступления в государственную казну от его работы.