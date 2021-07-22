Социальная ответственность в сфере рекламы азартных игр

Прошел год с момента вступления в силу Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, который вернул игорный бизнес из теневого в легальный рынок. И уже сейчас, когда открылись и заработали не только онлайн-казино и букмекерские пункты (которые намного проще "запустить" и администрировать), но и офлайн-казино, можно подвести первые итоги их деятельности, и не только с позиции наполнения бюджета налогами.

Да, фискальная составляющая важна, но это только часть работы легального рынка азартных игр и… она обычно не так интересна общественности и игрокам, как реклама гэмблинга и честная и ответственная игра, которую гарантируют своим клиентам лицензированные операторы рынка.

Почему так? Во-первых, потому что государственный бюджет — это нечто весьма далекое от повседневной деятельности граждан и малоприменимое в реальной жизни абсолютного большинства украинцев, хотя и важное для страны в целом. Во-вторых, потому что все происходящее с госфинансами требует профильного образования и специальной подготовки для понимания, а вот реклама и сами азартные игры — намного ближе и понятнее, да и особой квалификации для восприятия не требуют. Кроме того, с анализом бюджетных доходов мы сталкиваемся редко, а вот рекламу имеем возможность наблюдать и слышать чуть ли не ежедневно. Именно поэтому легальные операторы рынка должны нести ответственность не только за качество организации и проведения азартных игр, но и их рекламы.

По отношению к бизнесу народную мудрость о том, что встречают по одежке, а провожают по уму, можно трансформировать во "встречают по рекламе, а провожают по уровню сервиса".

Именно с рекламы обычно начинается знакомство любого потенциального игрока с оператором рынка. Следовательно, реклама — это своего рода лицо оператора и его визитная карточка одновременно. И эта самая визитка не должна давать ложных надежд или невыполнимых обязательств. Применительно к рынку азартных игр под таковыми следует понимать даже намеки на то, что "выиграть в азартную игру легко" или что "участие в азартных играх может быть источником доходов, альтернативным работе".

Поскольку последние двенадцать лет гэмблинг в Украине был вне закона, сложно ожидать, что рекламные агентства и/или PR-компании смогут самостоятельно, без жесткого контроля со стороны операторов рынка производить рекламную продукцию, которая бы и соответствовала законодательным нормам, и не раздражала граждан своей навязчивостью и монументальностью. Да, желание тех, кто разрабатывает, производит и размещает рекламу побольше заработать за счет "наводнения" рекламой всех возможных предназначенных для её размещения площадок, понятно. Однако, "що занадто, то нездраво", и если инструменты продвижения азартных игр начинают раздражать граждан, то начинает страдать рынок, а политики-популисты получают в свое распоряжение аргументы, направленные против легализации гэмблинга.

Подобные риски прогнозируемы и очевидны, и потому легальные операторы уже сейчас пытаются выработать общую стратегию и даже некий консолидированный "кодекс поведения" в рекламной сфере, который бы работал на общий позитивный имидж украинского игорного рынка, а не какой-то компании в отдельности. Сложно сказать, какие именно санкции будут применяться к нарушителям этого кодекса со стороны других участников рынка, но то, что самоорганизация и саморегуляция на рынке пойдут на пользу как операторам так и игрокам, по крайне мере за счет использования в рекламе инструментов самоограничений и самоконтроля, — это неоспоримо.

Кроме того, создание такого инструмента саморегуляции рынка, как "кодекс поведения", говорит о появлении пула социально ответственных компаний-операторов, которые используют рекламу в качестве одного из средств маркетинга. При этом решаются сразу несколько бизнес-задач:

• информация об операторах и их услугах попадает к конечным потребителям, не злоупотребляя их вниманием, но обеспечивая широкий охват целевой аудитории;

• происходит рациональное и точечное позиционирование брендов операторов рынка как социально ответственных игроков в отрасли;

• имиджевые дивиденды от грамотно спланированной маркетинговой политики усиливают доверие к легально работающим на игорном рынке компаниям.

А вот для тех, кто намеревается игнорировать логику и здравый смысл или уж очень сильно увлечен стяжательством, напомню, что законодатель предусмотрел весьма жесткие нормы по отношению к нарушителям положений о рекламе азартных игр. Запреты и ограничения отражены в нормах статьи 22-1 Закона Украины "О рекламе". Так, закон напрямую запрещает:

• рекламировать азартные игры в телевизионных и радиопрограммах (в том числе и в интернет-передачах) в период с 6:00 до 23:00;

• использовать в качестве рекламных моделей лиц, не достигших 21-летнего возраста, а также применять в качестве рекламных носителей товары, предназначенные для граждан, не достигших 21 года (одежду, обувь, детские игрушки и т. д.);

• размещать рекламу азартных игр во всех печатных средствах массовой информации (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм).

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Кроме того, реклама азартных игр должна сопровождаться текстами предупреждения следующего содержания: "Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры". При этом каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15% площади (объема) всей рекламы.

Привлекательность рекламы и прямой обман игроков — это совершенно различные понятия. И если оператор рынка "забывает" об этом в погоне за прибылью, то здесь на защиту прав граждан встает закон и национальный регулятор. Такая "забывчивость", кстати, достаточно дорого обойдется — в 300 минимальных зарплат (почти 2 млн грн) за каждое нарушение. И это еще не все. За размещение рекламы в нарушение п. 9 статьи 22-1 ЗУ "О рекламе", в соответствии с частью 1 статьи 203-2 Криминального кодекса Украины может наступить и уголовная ответственность (так как подобная деятельность может быть квалифицирована как соучастие в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей).

Потому лучше помнить о том, что реклама — двигатель торговли, а не инструмент манипуляций и облапошивания граждан.

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