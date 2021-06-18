Shangri La и Slots City присоединились к Ukrainian Gambling Council

Казино Shangri La Kyiv, входящее в международную сеть игральных домов, и компания "Геймдев", работающая на игорном рынке под брендом Slots City, присоединились к Ukrainian Gambling Council.

Об этом говорится в сообщениях UGC.

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"Очень важно, когда легализация игорного бизнеса сопровождается созданием общественной организации для конструктивного диалога между властью и лицензиатами, а также внутри самого рынка. На наш взгляд, уже многое сделано в нормативно-правовом поле для игорного рынка, но для стабильного развития и формирования позитивного имиджа еще много вещей нужно сделать. Как иностранный оператор, мы считаем, что у Украины есть огромный потенциал для развития игорного туризма, но остаются законодательные барьеры, которые необходимо преодолеть. Мы уверены, что UGC станет основной движущей силой развития легального рынка азартных игр, и рады присоединиться к такой профессиональной организации", — заявил генеральный директор Shangri La в Украине Тарас Мирошниченко.

Глава UGC Антон Кучухидзе в свою очередь поздравил команду Shangri La, пожелал успехов в развитии бизнеса и отметил: "Чем больше нас, тем сильнее становится наш голос и тем больше возможностей у нас действительно продвигать повестку дня, которая помогает сделать вновь созданный рынок гемблинга более эффективным для государства и общества. Хочу также поблагодарить господина Боттчеру за его веру в потенциал и инвестиционную деятельность в нашей стране. Желаю успеха Shangri La в Украине!"

Генеральный директор Slots City Олег Конончук отметил, что компаниям на гемблинговом рынке нужно работать на повышение репутации в глазах общественности и борьбу со стереотипами.

"Две проблемы стоят сейчас перед лицензионным игорным бизнесом. Первая — это стереотипы наших граждан, сформированные во времена дикого гемблинга. А вторая — нелегальные игорные заведения, которые упорно не желают переходить на законные рельсы. И решить эти вопросы можно, лишь объединив наши усилия в единый союз", — заявил гендиректор Slots City.

Глава UGC Антон Кучухидзе поблагодарил Slots City за присоединение к организации.

"Спасибо господину Конончуку, что поддержали идею объединения усилий для донесения правдивой информации до общества относительно азартных игр, и в частности о залах игровых автоматов. Легальные операторы азартных игр своим примером демонстрируют, что цивилизованный гемблинг — это польза для государства и общества", — сказал он.

СПРАВКА

UGC — всеукраинское профильное гемблинговое общественное объединение, которое стремится объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития гемблинга в Украине. UGC выступает в качестве главной платформы для коммуникации между государством и всей легальной игровой индустрией.