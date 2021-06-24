Как Украине привлечь инвестиции в игорный бизнес?

В середине июля исполнится ровно год, как вступил в силу Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, который положил конец более чем двенадцатилетнему существованию в Украине исключительно "черного рынка" азартных игр. Традиционно появление новой отрасли бизнеса вызывает исключительный интерес потенциальных инвесторов.

Отечественный рынок гэмблинга не стал в этом плане исключением и привлек внимание потенциальных операторов, как отечественных, так и зарубежных. Однако на данный момент абсолютное большинство обращений к национальному регулятору (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, далее — КРАИЛ) и, соответственно, принятых решений о выдаче лицензий на операторскую деятельность принадлежит украинским компаниям.

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Почему же иностранцы не торопятся подавать документы в КРАИЛ и получать право и возможность легально работать на воссоздаваемом практически с нуля украинском рынке азартных игр? Да потому что для зарубежных инвесторов критично важными являются ответы на два базовых вопроса:

1) насколько логичной, простой, неизменной и либеральной будет фискализация игорного бизнеса;

2) как именно государство собирается гарантировать защиту легального работающих операторов от деятельности субъектов "теневого" сектора рынка.

Отсюда следует простой и понятный вывод: привлечение в украинский рынок азартных игр существенных инвестиций из-за рубежа от мировых операторов гэмблинга возможно исключительно при одновременном выполнении двух условий: эффективной (со стороны государства) борьбе с теневым сегментом рынка и скорейшем упорядочивании системы налогообложения игорного бизнеса.

Если кто-то думает, что государственное регулирование рынка азартных игр и защита игроков от недобросовестных операторов — это исключительно прерогатива современности, то напомню, что в Европе государство отстаивает права игроков уже второе тысячелетие подряд!

Так, в знаменитом Кодексе Юстиниана, считающимся базовым артефактом Римского права, которое лежит в основе большинства правовых систем цивилизованных стран, в Книге 11 был специальный раздел — Титул, который определял как отношение со стороны государства к азартным играм, так и кодифицировал действия госчиновников в случае возникших нарушений права как между игроками, так и в отношениях "игрок — устроитель игр". И в том случае, если устроитель игр силой или хитростью вовлекал римских граждан в игру, то есть, в переводе на современные понятия, был мошенником и организатором нелегальных азартных игр, то его могли как оштрафовать, так и отправить в каменоломни.

В Украине же за борьбу с нелегальным рынком отвечает национальный регулятор, который в своей деятельности по детенизации игорного рынка использует как собственные ресурсы, так и возможности существующих правоохранительных органов.

В частности, КРАИЛ подписала Меморандумы от сотрудничестве с силовыми органами, а также сформировала открытый канал коммуникации с общественностью по информированию о вовлечении в нелегальный игровой процесс. Это часть государственной политики по развитию легального рынка, так как без борьбы с рынком теневым шансов на привлечение иностранных инвестиций очень мало. Да и доверие игроков к легально действующим операторам будет снижаться. Вот потому-то так важно взаимодействие КРАИЛ и правоохранительных органов в борьбе с нелегалами.

Что же касается нормирования налогообложения, то здесь нет некоего универсального рецепта, и от страны к стране фискальные практики разнятся. В международной практике игорная деятельность, как правило, не подпадает под общий порядок налогообложения. Для нее установлены свои специфические налоги, которые могут уплачиваться дополнительно к общеустановленным налогам или заменять отдельные из них (в частности, налог на прибыль). Как правило, организаторы азартных игр:

— освобождены от НДС (хотя есть и исключения — Испания, Чехия, Латвия, Литва);

— платят дополнительные фиксированные налоги и сборы, которые могут уплачиваться как раз в год, так и ежеквартально, ежемесячно и даже ежедневно;

— уплачивают налог на валовой игровой доход (GGR), устанавливаемый обычно в процентах и зависящий от вида деятельности оператора.

Кроме того, обычно, доходы от игорного оборудования облагаются налогами либо в виде отчислений от суммы полученного дохода (прибыли), либо вмененным налогом (за единицу игорного оборудования). Очень редко используются одновременно оба вида налогообложения (так называемая система смешанного налогообложения).

Для того, чтобы отечественная система налогообложения была и понятна, и проста в администрировании, а также привлекательна как для инвесторов, так и для игроков, необходимо ее унифицировать и внести некоторые коррективы, связанные с фискализацией выигрышей физических лиц. Именно с этой целью был разработан законопроект №2713-д, приятие которого позволит:

оформить понятие безналогового выигрыша и определить его размер (на данный момент это эквивалент 8 минимальных заработных плат);

унифицировать налог на валовой игровой доход (GGR) для всех участников рынка по ставке в 10%;

отменить норму об обязательном взыскании с лицензиата в пользу госбюджета ежегодной платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат в тройном размере.

Соответственно, как только со стороны государства будут решены обе задачи — и по защите легально действующего бизнеса, и по унификации его налогообложения, — иностранным инвестициям в отечественный рынок азартных игр ничего более препятствовать не будет. Сейчас мяч на стороне парламентариев, и от них в первую очередь зависит судьба будущих вложений средств из-за рубежа в отечественную игорную индустрию.