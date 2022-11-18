В Украине заблокировали масштабное онлайн-казино, которое "перечислило" в РФ почти 3 млрд грн

Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами РФ в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в РФ "ушло" около 3 млрд в гривневом эквиваленте.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установил Департамент кибербезопасности СБУ, в преступную организацию входили граждане Украины и РФ.

Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.

Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и отлаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети "Интернет".

В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в РФ через криптопереводы выведено почти 3 млрд грн.

Сотрудники СБУ полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 РФ, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной организации.

Напомним, СБУ с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту. Так, Служба безопасности обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс. кибератак в этом году.