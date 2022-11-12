СБУ разрушила миф о "непобедимых российских хакерах" – эксперт

Украинские киберспециалисты разрушили миф о "непобедимых российских хакерах" и перешли в контрнаступление, отмечает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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В то же время агентура РФ продолжает раскручивать в Европе тему киберугроз, хотя на самом деле россияне терпят поражение на киберфронте.

"Война в Украине разрушила миф о "непобедимых российских хакерах", как и "о второй армии в мире" и о других "аналогов нет"... Кибербезопасность россиян постепенно двигается "строго по плану в хаотическом порядке" на другой берег Днепра", - считает Алексей Голобуцкий.

Он отметил, что киберспециалисты СБУ с начала февраля отразили уже более 3,5 тыс. кибератак на информационные ресурсы, реестры и органы власти.

"Киев, как и другие города-миллионники, хотели оставить без света и воды еще в сентябре. Тогда же – "положить" онлайн-банкинг и любые платежи в интернете. Как видим, не получилось – наши киберспециалисты сработали лучше. Сейчас СБУ отбивает в среднем по 10 атак в день и успевает навалять в ответ", - приводит статистику эксперт.

В то же время украинские киберспециалисты не только обороняются, но и идут в наступление. Эксперт приводит примеры, когда украинская ИТ-армия получила доступ к системе энергетической компании в Ленинградской области. Тогда ряд городов в РФ сидели при свечах.

Также украинские хакеры взломали базу Центробанка РФ, выложив в открытый доступ его базу данных.

Отметим, что Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины. Большинство из них остаются незамеченными для общества, но не для специалистов СБУ, которые их отражают и локализуют.