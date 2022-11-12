СБУ зруйнувала міф про "непереможних російських хакерів" – експерт

Українські кіберфахівці зруйнували міф про "непереможних російських хакерів" та пішли у контрнаступ, зазначає політичний експерт Олексій Голобуцький.

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Водночас агентура РФ продовжує розкручувати в Європі тему кіберзагроз, хоча насправді росіяни зазнають поразок на кіберфронті.

"Війна в Україні зруйнувала міф про "непереможних російських хакерів", як і "про другу армію в світі" і про інші "аналоговнєти"... Кібербезпека росіян поступово рухається "строго по плану в хаотическом порядке" на інший берег Дніпра", - вважає Олексій Голобуцький.

Він зазначив, що кіберфахівці СБУ з початку лютого відбили вже понад 3,5 тис. кібератак на інформаційні ресурси, реєстри та органи влади.

"Київ, як і інші міста-мільйонники, хотіли залишити без світла і води ще у вересні. Тоді ж – "покласти" онлайн-банкінг та будь-які платежі в інтернеті. Як бачимо, не вийшло – наші кіберфахівці спрацювали краще. Зараз СБУ відбиває в середньому по 10 атак в день і встигає наваляти у відповідь", - наводить статистику експерт.

Водночас, українські кіберфахівці не лише обороняються, але й ідуть у наступ. Експерт наводить приклади, коли українська ІТ-армія отримала доступ до системи енергетичної компанії у Ленінградській області. Тоді ряд міст у РФ сиділи при свічках.

Також українські хакери зламали базу Центробанку РФ, виклавши у відкритий доступ його бази даних.

Зазначимо, Росія щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України. Більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців СБУ, які їх відбивають і локалізують.