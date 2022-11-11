СБУ ликвидировала ботоферму, распространявшую российскую пропаганду

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали мощную ботоферму, работавшую в пользу спецслужб страны-агрессора. В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Винницкой области разоблачены пять ее организаторов, которые проводили информационные диверсии против нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что специализированное оборудование вражеской "ячейки" позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве.

Как сообщают в СБУ, злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию РФ.

Подобные "вбросы" подавали от имени "рядовых" граждан, якобы проживающих в Украине, в частности, во временно оккупированных ее районах.

По данным следствия, вражескую ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а ее технологическое обеспечение осуществлял житель Киева.

"Установлено, что они предлагали "услуги" по "разгону" деструктивного контента с РФ. При этом основными клиентами злоумышленников были представители спецслужб страны-агрессора, которые использовали "ботов" для навязывания рашистской идеологии и московской лжи о войне в Украине", – отмечают в СБУ.

Через подставные лица враг покупал анонимные аккаунты и применял их для проведения информационно-подрывной деятельности.

За каждого "бота" дельцы получали плату электронными переводами, проходившими через платежные системы РФ.

Во время обысков по месту жительства администратора и в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

компьютерную технику с поличным;

тысячи сим-карт разных операторов мобильной связи;

специальное программное обеспечение.

Отмечается, что изъятая техника направлена на экспертизу.

"В рамках уголовного производства по ч. 5 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.

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