СБУ разоблачила более 700 коллаборантов с начала полномасштабного вторжения

Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разоблачила более 700 человек, подозреваемых в коллаборационной деятельности.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, поиск и наказание пособников рашистов сейчас является одним из главных приоритетов СБУ.

Он добавил, что уголовные производства по 268 коллаборантам СБУ уже передала в суд, в отношении 53 из них ˗ вынесены реальные судебные решение. Расследования в остальных производствах продолжаются.

"В качестве примера: недавний приговор жителю Луганщины, который передавал представителям российской оккупационной армии информацию о подразделениях ВСУ, защищавших область. За свою помощь он хотел денег и должность в оккупационной администрации, а вместо этого проведет 12 лет за решеткой" , - сообщил Дехтяренко.

Кроме того, он отметил, что украинская спецслужба владеет полной картиной происходящего на временно оккупированных территориях.

"Работа в этом направлении продолжается. Нам поименно известен каждый коллаборант, все его учредительные данные, круг общения и маршруты перемещения. Вопрос наказания этих лиц – это только вопрос времени" , – сказал спикер СБУ.

Напомним, в ходе следственно-оперативных действий СБУ задокументировала преступную деятельность еще пяти вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.