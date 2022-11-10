СБУ задержала блогера "Russia Today", распространявшего фейки о войне

Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди задержанных – иностранный блоггер, работавший на запрещенный российский телеканал "Russia Today" и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза.

Для этого он использовал собственные Ютуб- и Телеграмм-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков.

В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского "RT".

Затем он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине.

К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, помогавшую ему "монтировать" фейкньюз для зарубежных интернет-пользователей.

Сотрудники СБУ задокументировали факты информационно подрывной деятельности злоумышленников.

В настоящее время им сообщено подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – жительница Покрова, распространявшая через соцсети призывы в поддержку оккупантов.

За это в случае захвата региона она надеялась получить российский паспорт.

Другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска. Он агитировал к захвату власти и занимался дискредитацией украинской власти.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

"Сейчас вражеская приспешница уведомлена о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), а ее "коллеге" – по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", – отмечают в СБУ.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время продолжаются досудебные расследования по установлению всех обстоятельств преступлений против государственной безопасности Украины.

Ранее СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Телеграмм-канал прокремлевского пропагандиста Шария.