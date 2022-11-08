Группу киевлян поймали на переправке телеведущих и инстаграм-блогерш в Марокко для сексуальной эксплуатации

Сотрудники Департамента миграционной полиции Нацполиции совместно со следователями Печерского управления полиции Киева, представителями Департамента внутренней безопасности и Департамента уголовного розыска Нацполиции установили трех злоумышленников, организовавших канал торговли людьми.

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Как сообщают правоохранители, фигуранты создали фиктивное модельное агентство и набирали девушек приятной внешности для якобы проведения показов мод в разных странах мира. Фигуранты "трудоустраивали" девушек-участниц конкурсов красоты, ведущих популярных ток-шоу на телевидении и инстаграмм-блоггерш.

Следствие установило, что между участниками преступной группы было четкое распределение обязанностей. В частности, один из них отвечал за оформление бизнес-виз, а двое других должны были организовать перемещение женщин через границу.

Фигурантов задержали при попытке переправить через границу 20 женщин. Установлено, что вместо показа мод женщин везли на мероприятие с участием бизнесменов из разных стран мира. За такую услугу злоумышленники планировали получить 50 тысяч долларов.

Как указывают в столичной прокуратуре, трое жителей Киева действовали в сговоре с гражданином Марокко, подыскивая женщин для трудоустройства в этой стране в модельном бизнесе, однако настоящей целью злоумышленников была переправка их для предоставления услуг интимного характера бизнесменам на территории города Маракеш.

Двум фигурантам объявлено о подозрении по части 2 статьи 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Кроме того, в ходе документирования деятельности злоумышленников полицейские установили еще семь человек, которые с помощью специалиста в IT-сфере создали в разных мессенджерах платформы для размещения рекламы сексуальных услуг.

Речь идет о 10 Telegram-каналах и 4 WhatsApp-группах, с помощью которых девушки привлекались к занятию проституцией. Одна "встреча" с девушкой стоила от 700 до 3000 долларов. По приблизительным подсчетам, преступная группировка только за последние шесть месяцев получила прибыль в размере более 30 миллионов гривен.

Полицейские провели 34 обыска по местам жительства подозреваемых и в их автомобилях, изъяв сами машины, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и около 60 банковских карт.

Решением Печерского районного суда Киева были наложены аресты на банковские счета фигурантов и счета, использовавшиеся ими в ходе преступной деятельности, а также на движимое имущество.

В настоящее время всем семи злоумышленникам сообщено о подозрении по части 2 статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

"Следственные действия продолжаются. В настоящее время организуется международное взаимодействие через каналы Европола и Интерпола для установления всех преступных связей", - добавляют в полиции.