Политика 1 час назад

Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции в Украине

В то же время он выступает против легализации легких наркотиков и оружия

Игорь Клименко. Фото: Нацполиция Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступил против легализации в Украине легких наркотиков и оружия, однако поддерживает легализацию проституции.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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"Что касается (легализации) наркотиков и оружия, то отрицательно (отношусь). Потому, что надо сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет", — сказал Клименко.

Он считает, что надо "навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть".

Также Клименко убежден, что в вопросе декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях необходимо, чтобы она была четко определена законом.

"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", — заявил глава Нацполиции.

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В то же время о легализации проституции, по его словам, можно говорить, если "государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке".

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", — констатировал Клименко.

Напомним, 7 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское общество не готово к легализации марихуаны, проституции и короткоствольного оружия.

Ранее польская полиция задержала преступную группу сутенеров, которая вербовала женщин из Польши и Украины заниматься проституцией во Франции.

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