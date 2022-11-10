СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии" Херсонщины и Луганщины, которые принудительно раздавали паспорта РФ украинцам

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. В ходе следственно-оперативных действий задокументирована преступная деятельность еще пяти вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили коллаборантку, которая вызвалась выполнять решение военного руководства РФ и заняла должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области".

Находясь на "должности", она участвовала в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов РФ.

Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам.

Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.

С начала учебного года коллаборантка активно "восстанавливала" работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников "русского мира", которые хотели бы работать под ее "руководством". Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с "новыми властями", предлагая им взятки.

О результатах преступной деятельности она докладывала своим российским кураторам из-за направления в РФ "отчетной" документации.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей "военкоматов ЛНР".

"Приспешники агрессора организовывали принудительную "могилизацию" местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую "народную милицию". Для этого людей похищают и незаконно лишают их свободы, а в случае отказа – угрожают убийством", - отмечают СБУ.

Кроме того, разоблачен бывший "чиновник" одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать "мэром" Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок армии РФ на восточном направлении.

"В рамках уголовных производств по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных) формированиях), части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины) продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", - сообщают в СБУ.

Отмечается, что трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене восьми предателям, добровольно вступившим в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".