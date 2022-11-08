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Общество
Дата публикации

СБУ сообщила о подозрении главе "Минздрава ДНР", способствовавшему захвату более 20 больниц после 24 февраля

СБУ сообщила о подозрении главе "Минздрава ДНР", способствовавшему захвату более 20 больниц после 24 февраля

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "министру здравоохранения ДНР" Александру Оприщенко, которому инкриминируется участие в террористической организации (часть 1 статьи 258-3) Уголовного кодекса.

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Как сообщают в спецслужбе, установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря "ДНР" Дениса Пушилина, непосредственно способствовавшего его назначению на указанную "должность".

"Среди основных задач "чиновника" было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона. После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ "Минздрава" более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к незаконной деятельности "чиновник" привлек своих подчиненных, а именно руководительницу "юридического отдела" Инну Спатар и заведующую "сектором общественной службы и кадров" псевдоминистерства Елену Иконникову.

СБУ задокументировала их преступные действия, установила места их пребывания и сообщила им о подозрении по той же статье УК. Она предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили киберспециалисты ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Главным следственным управлением СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что летом получил подозрение в коллаборационизме за визиты в Мариуполь, Волноваху, Никольское и Мангуш "министр юстиции ДНР" Юрий Сыроватко.

Автор:
Тимофей Беспятов