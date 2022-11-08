СБУ повідомила про підозру голові "МОЗ ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень після 24 лютого

Служба безпеки України повідомила про підозру "міністру охорони здоров'я ДНР" Олександру Опріщенку, якому інкримінують участь у терористичній організації (частина 1 статті 258-3) Кримінального кодексу.

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Як повідомляють у спецслужбі, встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на зазначену "посаду".

"Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону. Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "МОЗ" більше 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих, а саме керівницю "юридичного відділу" Інну Спатар та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства Олену Іконникову.

Наразі СБУ задокументувала їхні злочинні дії, встановила місця їхнього перебування та повідомила їм про підозру за тією ж статтею КК. Вона передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавленні волі з конфіскацією майна або без такої.

Заходи із викриття зловмисників проводили кіберфахівці ГУ СБУ в Києві та Київській області спільно з Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо також, що влітку отримав підозру в колабораціонізмі за візити у Маріуполь, Волноваху, Нікольське та Мангуш "міністр юстиції ДНР" Юрій Сироватко.