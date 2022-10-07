СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам фейковых "референдумов" в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба СБУ.

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Среди подозреваемых три "высокопоставленных должностных лица" оккупационной администрации в Луганской области:

"голова" так называемой " общественной палаты "ЛНР" Алексей Карякин;

"председатель" так называемого "народного совета "ЛНР" Денис Мирошниченко;

"первый заместитель председателя" так называемого "народного совета "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

Этим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Следствие выяснило, что глава "общественной палаты ЛНР" направил обращение псевдоглаве "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении (аннексии) к РФ на правах административно-территориальной единицы.

Мирошниченко провел заседание этого незаконного органа, во время которого путем голосования был принят "закон" о "референдуме" и "постановление" о его назначении.

"Эти лица неоднократно публично призывали к проведению антиукраинского "референдума" и заявляли о необходимости присоединения части территории Украины к РФ", - отметили в СБУ.

Ранее по материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "председатель "ЛНР" Леонид Пасечник. Именно он подписал обращение депутатов так называемой "ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона" о референдуме "ЛНР" по вопросу о вхождении в состав России на правах субъ екта России".

Кроме того, СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по "вхождению" областей Украины в состав России, в том числе Денису Пушилину ("председатель "ДНР") и Владимиру Сальдо ("председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области).

Все названные предатели помогали оккупационным структурам России, действующим на территории Украины, провести 23-27 сентября так называемые "референдумы", которые РФ организовала с целью аннексировать четыре области Украины.