СБУ ідентифікувала нових зрадників, які вступили до карального органу РФ на Херсонщині

Служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді вісьмом зрадникам, які добровільно вступили до створеного окупантами "ГУ МВС Херсонської області".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що псевдоутворення виконує кремлівські завдання з придушення руху опору та залякування мешканців Херсонщини. Для цього застосовують цілий арсенал карально-репресивних заходів, серед яких – викрадення людей, їх незаконне позбавлення волі і катування. Також встановлено, що зрадники під виглядом проведення обшуків розграбовують помешкання місцевих жителів.

"Для підбору "кадрів" керівництво окупаційного органу використовує особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх правоохоронців. При цьому кожну "кандидатуру" погоджують з кадровими співробітниками російських спецслужб", – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України новопризначеним "посадовцям ГУ МВС", а саме:

начальнику управління карного розшуку;

заступнику начальника управління кадрового забезпечення – начальнику відділу кадрів;



заступнику начальника чергової частини;



заступнику начальника організаційно-методичного відділу;



старшому оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю;



слідчому слідчого управління;



оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю;



оперуповноваженому відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.



Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Крім того, співробітники СБУ встановили їх місця перебування та маршрути переміщення і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.