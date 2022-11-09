- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
СБУ ідентифікувала нових зрадників, які вступили до карального органу РФ на Херсонщині
Служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді вісьмом зрадникам, які добровільно вступили до створеного окупантами "ГУ МВС Херсонської області".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що псевдоутворення виконує кремлівські завдання з придушення руху опору та залякування мешканців Херсонщини. Для цього застосовують цілий арсенал карально-репресивних заходів, серед яких – викрадення людей, їх незаконне позбавлення волі і катування. Також встановлено, що зрадники під виглядом проведення обшуків розграбовують помешкання місцевих жителів.
"Для підбору "кадрів" керівництво окупаційного органу використовує особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх правоохоронців. При цьому кожну "кандидатуру" погоджують з кадровими співробітниками російських спецслужб", – йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України новопризначеним "посадовцям ГУ МВС", а саме:
- начальнику управління карного розшуку;
-
заступнику начальника управління кадрового забезпечення – начальнику відділу кадрів;
-
заступнику начальника чергової частини;
-
заступнику начальника організаційно-методичного відділу;
-
старшому оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю;
-
слідчому слідчого управління;
-
оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю;
-
оперуповноваженому відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.
Крім того, співробітники СБУ встановили їх місця перебування та маршрути переміщення і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.