СБУ идентифицировала новых предателей, вступивших в карательный орган РФ в Херсонской области

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене восьми предателям, добровольно вступившим в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что псевдообразование выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей Херсонщины. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищение людей, их незаконное лишение свободы и пытки. Также установлено, что предатели под видом проведения обысков разграбляют жилье местных жителей.

"Для подбора "кадров" руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждую "кандидатуру" согласовывают с кадровыми сотрудниками российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины новоназначенным "чиновникам ГУ МВД", а именно:

начальнику управления уголовного розыска;

заместителю начальника управления кадрового обеспечения – начальнику отдела кадров;



заместителю начальника дежурной части;



заместителю начальника организационно методического отдела;



старшему оперуполномоченному отдела борьбы с организованной преступностью;



следователю следственного управления;



оперуполномоченному отдела по борьбе с организованной преступностью;



оперуполномоченному отдела по розыску преступников и без вести пропавших.



Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, сотрудники СБУ установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.