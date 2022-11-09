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СБУ идентифицировала новых предателей, вступивших в карательный орган РФ в Херсонской области
Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене восьми предателям, добровольно вступившим в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что псевдообразование выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей Херсонщины. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищение людей, их незаконное лишение свободы и пытки. Также установлено, что предатели под видом проведения обысков разграбляют жилье местных жителей.
"Для подбора "кадров" руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждую "кандидатуру" согласовывают с кадровыми сотрудниками российских спецслужб", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины новоназначенным "чиновникам ГУ МВД", а именно:
- начальнику управления уголовного розыска;
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заместителю начальника управления кадрового обеспечения – начальнику отдела кадров;
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заместителю начальника дежурной части;
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заместителю начальника организационно методического отдела;
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старшему оперуполномоченному отдела борьбы с организованной преступностью;
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следователю следственного управления;
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оперуполномоченному отдела по борьбе с организованной преступностью;
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оперуполномоченному отдела по розыску преступников и без вести пропавших.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Кроме того, сотрудники СБУ установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Напомним, контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.