СБУ обезвредила вражескую ДРГ, готовившую убийства командиров ВСУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленники разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока Украины.

Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники.

"По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения", - отмечают в СБУ.

Злоумышленник был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации.

Кроме того, по указанию ФСБ, агент привлек к подрывной деятельности еще одного местного жителя. В поле зрения оккупантов он попал через свои прокремлевские взгляды и провокационные высказывания среди окружающих.

"Для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями сил обороны", - отмечают в СБУ.

Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в РФ.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывчатками,

2 боевые гранаты РГО,

автомат Калашникова.

"Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона", - подчеркнули правоохранители.

Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения),

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время относительно подозреваемого в госизмене в условиях военного положения рассматривается вопрос по дополнительной квалификации преступных действий по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.