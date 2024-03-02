Надходження до бюджету від грального бізнесу зросли на 370%

За січень та лютий 2024 року гральний бізнес сплатив 2,2 млрд грн податків до державного бюджету, що на 370% більше за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За два місяці цього року гральним бізнесом сплачено до бюджету 2,2 млрд грн (січень - 0,4 млрд, лютий - 1,8 млрд грн), що на 370% більше за аналогічний період минулого року (січень-лютий 2023 - 0,6 млрд грн)", - зауважив нардеп.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

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