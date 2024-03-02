Поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли на 370%

За январь и февраль 2024 года игорный бизнес уплатил 2,2 млрд грн налогов в государственный бюджет, что на 370% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

За два месяца этого года игорным бизнесом уплачено в бюджет 2,2 млрд грн (январь - 0,4 млрд, февраль - 1,8 млрд грн), что на 370% больше аналогичного периода прошлого года (январь-февраль 2023 - 0, 6 млрд грн)", - заметил нардеп.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

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