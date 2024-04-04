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Профильный комитет ВР поддержал доработанный законопроект по контролю за игорным бизнесом

Профильный комитет ВР поддержал доработанный законопроект по контролю за игорным бизнесом
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 апреля 2024 года рекомендовал принять доработанный законопроект N9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за базу.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Доработанный комитетом законопроект N9256-д в соответствии с позицией президента должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях, что может вызывать повышенные риски формирования игровой зависимости, и поэтому нуждаются в дополнительных механизмах защиты”, - говорится в его сообщении.

По словам Гетманцева, доработанный законопроект предлагает систему изменений, направленных на ужесточение требований к организаторам азартных игр, а также ограничение негативного влияния азартных игр на общество, в частности:

  • ужесточение требований к рекламе азартных игр, а также увеличение штрафных санкций за нарушения в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;
  • уточнение и детализация порядка и результатов проведения фактических проверок (в том числе методом контрольных закупок);
  • внедрение системы мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по обнаружению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии (включая четкие механизмы реагирования для блокировки доступа);
  • установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр;
  • в целях предупреждения и преодоления игровой зависимости предполагается, что требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабинетом министров. Кроме того, на период военного положения вводится новое основание для включения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;
  • для повышения добросовестности организаторов азартных игр по обеспечению невозможности доступа к азартным играм лицам, включенным в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вводится механизм компенсации в пользу игрока, которому организатор не обеспечил невозможность участия в азартной игре, несмотря на заявленные игроком самоограничения – такой шаг будет стимулировать игроков проверять организаторов и сообщать о нарушениях;
  • предлагается ввести невозможность использования игроком более одного счета для осуществления всех расчетов с организатором азартных игр, что позволит в дальнейшем эффективно реагировать на поведение игрока с признаками игровой зависимости;
  • для увеличения прозрачности процедуры лицензирования предусматривается, что заявление о получении лицензии вместе с прилагаемыми к ней документами может быть подано в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, все это заработает на практике  "только одновременно с эффективной борьбой с тенью".

"Мискодинг закрыли почти, а вот дроперы и крипта до сих пор летает. Иначе ограничения могут толкнуть часть людей в тень, не являющуюся целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы", - написал он в телеграм-канале.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино.

"Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - рассказал президент.

Добавим, что в мае 2023 года Кабинет министров поддержал законопроект о ликвидации КРАИЛ и автоматической выдаче игровых лицензий через Минцифры и направил документ на рассмотрение в парламент, где он получил №9256. Железняк тогда зарегистрировал альтернативный проект под №9256-1. Теперь на основе этих документов комитет подготовил доработанную версию под №9256-д.

Проблема лудомании среди военных

Напомним, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп по ограничению работы онлайн-казино. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко, пытался таким образом обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Автор отмечает, что уже третий год подряд военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности надлежаще отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает их способность к самоконтролю.

Он отметил, что большие долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ.

Таким образом, подписанты петиции обратились к президенту с призывом внести в ВР законопроект, предусматривающий:

  • установление запрета для военнослужащих на участие в азартных играх и использование онлайн-казино;
  • запрет на рекламу азартных игр, использующую символику Вооруженных сил Украины или любую военную атрибутику;
  • запрет для благотворительных фондов на взаимодействие с представителями игровой индустрии;
  • невозможность для военных подразделений получать в качестве благотворительной помощи имущество от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц;
  • запрет на рекламу и публичное объявление о благотворительной помощи военнослужащим от участников игорного рынка;
  • недопустимость для ломбардов принимать предметы двойного назначения, такие как дроны и тепловизоры;
  • обязанность для интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать доступ на сайты нелегальных казино.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса выросло почти в 15 раз в год и достигло 207 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко