КРАИЛ не будут подчинять Минцифры: появится новый орган контроля за игорным бизнесом

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщали ранее народные депутаты. Вместо этого создадут службу, подчиненную одному из органов исполнительной власти.

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Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Радио Свобода".

Он рассказал, что из-за неудовлетворительной работы КРАИЛ комитет решил рекомендовать к голосованию законопроект, представленный Кабинетом министров Украины.

"Мы обратили внимание на существенный недостаток регулирования в сфере игорного бизнеса – это отсутствие системы онлайн-мониторинга. К сожалению, эту систему КРАИЛ не может запустить уже более трех лет. Система эта решала бы очень много: от налогообложения до контроля за деятельностью игорных заведений. К сожалению, мы видим, что этот процесс заблокирован. К сожалению, мы видим, что результата никакого нет", – пояснил Гетманцев, добавив, что именно по этим причинам нардепы и поддержали законопроект Кабмина о ликвидации КРАИЛ и передаче функций этого органа одному из органов центральной исполнительной власти

"Вы говорили о (передаче контроля – ред.) Минцифры – нет этого в законопроекте, никто Минцифры не передает. Речь идет о создании не коллегиального органа большого, не комиссии большой, а обычной службы, которая бы быстро и качественно выполняла эти задачи", – сказал Гетманцев.

По его словам, игорный бизнес должен быть жестко урегулирован государством:

"До этого накапливался целый ряд изменений к действующему законодательству, которые необходимы и по противодействию лудомании, и по обеспечению соблюдения организаторами игорного бизнеса действующего законодательства. Мы объединили все это в один законопроект. Мы улучшаем законодательство. Да, оно становится более жестким для игорного бизнеса, но в обществе существуют определенные виды деятельности, которые должны быть жестко урегулированы государством. И здесь речь идет не о развитии бизнеса, здесь речь идет об общественном здоровье и обеспечении безопасности", - отметил председатель комитета.

Несмотря на то, что народные депутаты ожидают дальнейшего выхода из тени участников рынка, в Украине продолжают работать сайты, оказывающие услуги в сфере игорного бизнеса, без лицензий.

"Мы ожидаем дальнейшего отбеливания рынка. Если взять март этого года – в четыре раза уплачено больше налогов, по сравнению с мартом прошлого года. Два миллиарда мы получили в марте этого года поступлений в государственный бюджет. Но наряду с этим, по данным Минцифры, по их данным сегодня услуги в сфере игорного бизнеса предоставляют более тысячи сайтов. А лицензированных из них – всего семнадцать", – сообщил Гетманцев.

Напомним, 4 апреля 2024 года профильный комитет ВР рекомендовал принять доработанный законопроект N9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Добавим, что президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз за год и достиг 207 млрд грн.

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