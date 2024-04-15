На фронті загинув автор гучної петиції щодо обмеження роботи онлайн-казино

15 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир відділення БПЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержант Павло Петриченко. Про втрату повідомила у соцмережах сестра бійця Марина.

Жінка попросила деякий час не турбувати родину і пообіцяла поінформували про час та місце прощання із захисником України.

Нагадаємо, саме Петриченко 29 березня зареєстрував петицію про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Порушення дражливої теми щодо лудоманії серед військових в останні тижні привернуло чималу увагу медіа до Петриченка, зокрема безпосередньо напередодні загибелі відеосюжет про скандальну тему з коментарями цього та інших військових випустив популярний YouTube-канал "Телебачення Торонто".

Зазначимо, що у своїй петиції Петриченко наголосив, що вже третій рік військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує здатність до самоконтролю.

Автор закликав президента внести до Верховної Ради законопроєкт, який би передбачав заборону на участь військових в азартних іграх, на рекламу азартних ігор, що використовує будь-яку військову атрибутику, на взаємодію благодійних фондів з представниками гральної індустрії, на отримання військовими підрозділами благодійної допомоги від представників грального бізнесу або афілійованих з ними осіб тощо.

У той же день, 29 березня, Зеленський відреагував на петицію. У вечірньому зверненні до народу глава держави доручив керівникам Служби безпеки України, Держслужби спецзвʼязку, Міністерства цифрової трансформації та секретарю Ради національної безпеки та оборони зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Законопроєкт щодо контролю за гральним бізнесом

Уже 4 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення держрегулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.

За словами голови комітету та головного ініціатора документа Данила Гетманцева, серед іншого ним пропонується посилення вимог до реклами азартних ігор (зокрема її заборона в інтернеті, а також обмеження можливості зловживань спонсорством для прикриття реклами).

За порушення пропонується збільшити штраф з 300 до 600 мінімальних заробітних плат, за повторне порушення передбачається анулювання ліцензії організатора азартних ігор. В свою чергу, урядовий законопроєкт на цю тему під №9256, що був поданий майже рік тому, профільний комітет рекомендував відхилити.