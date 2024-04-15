На фронте погиб автор резонансной петиции об ограничении работы онлайн-казино

15 апреля в ходе выполнения боевого задания в Донецкой области погиб командир отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержант Павел Петриченко. О потере сообщила в соцсетях сестра бойца Марина.

Женщина попросила некоторое время не беспокоить семью и пообещала проинформировать о времени и месте прощания с защитником Украины.

Напомним, что именно Петриченко 29 марта зарегистрировал петицию об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Поднятие щекотливой темы лудомании среди военных в последние недели привлекло большое внимание медиа к Петриченко, в частности непосредственно накануне гибели видеосюжет о скандальной теме с комментариями этого и других военных выпустил популярный YouTube-канал "Телевидение Торонто".

Отметим, что в своей петиции Петриченко подчеркивал, что уже третий год военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

Автор призвал президента внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет на участие военных в азартных играх, на рекламу азартных игр, использующих любую военную атрибутику, на взаимодействие благотворительных фондов с представителями игровой индустрии, на получение воинскими подразделениями благотворительной помощи от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц и т.п.

В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи, Министерства цифровой трансформации и секретарю Совета национальной безопасности и обороны собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Законопроект о контроле за игорным бизнесом

Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствовании госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.

По словам председателя комитета и главного инициатора документа Даниила Гетманцева, среди прочего им предлагается ужесточение требований к рекламе азартных игр (в частности ее запрет в интернете, а также ограничение возможности злоупотреблений спонсорством для прикрытия рекламы).

За нарушение предлагается увеличить штраф с 300 до 600 минимальных зарплат, за повторное нарушение предусматривается аннулирование лицензии организатора азартных игр. В свою очередь, правительственный законопроект на эту тему под №9256, поданный почти год назад, профильный комитет рекомендовал отклонить.