Киевское казино "Премьер Палас" объявило о банкротстве из-за долгов перед государством

Киевское казино "Премьер Палас", имеющее долги перед государством в размере более 150 млн грн за лицензию на игорный бизнес, заявило о своем банкротстве.

Производство было начато 15 мая и будет рассмотрено Хозяйственным судом Киева, сообщается на официальном веб-сайте Верховного суда.

Офис генерального прокурора подал в суд иск против компании в апреле, требуя взыскать с нее 158,9 млн. грн за последние два года. Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск и наложил арест на денежные средства ООО "Казино "Премьер Палас" в определенном объеме для обеспечения иска.

Согласно решению суда от 8 апреля, казино заработало чистую прибыль в размере 60,5 млн. грн. в 2022 году и почти 9 млн. грн. за первые девять месяцев 2023 года.

Офис генпрокурора также потребовал арестовать 100% корпоративных прав казино, принадлежащих ООО "Энергопоставка", и запретить их перерегистрацию. Однако суд считает, что эти требования прокурора не полностью обоснованы.

Расположено в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, 5, казино "Премьер Палас" расположено на первом и цокольном этажах одноименной гостиницы. В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала казино три лицензии, но в 2023 году они были аннулированы.

Как пишет liga.net, гостиница и казино "Премьер Палас" входят в бизнес-империю российских олигархов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина. Украина намерена конфисковать их активы.

Добавим, топ-10 самых успешных компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свое состояние в прошлом году. Лидеры сферы азартных игр в Украине в 2023 году заработали 54,92 млрд. грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году – 1,94 млрд грн.

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