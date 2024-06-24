У 2024 році в Україні може не відкритися жодного нового ТРЦ

2024 рік може стати першим за довгий час, коли в Україні не відкриється жодного нового великого торгово-розважального центру (ТРЦ). Це різко контрастує з попередніми роками, коли навіть під час війни у 2022-2023 роках було відкрито близько 10 нових торговельних об'єктів.

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Про це пише Forbes Ukraine.

"Щороку комерційна нерухомість України поповнюється новими метрами для оренди. Навіть у воєнні 2022-2023 роки зʼявилися близько 10 нових торговельних центрів. Два з них – після реконструкції, як-от ТЦ Lake Plaza і Sofia Mall у Києві, ще два – наступні черги раніше збудованих об’єктів, як-от "Епіцентр" у Києві і Veles – в Івано-Франківську", - йдеться в повідомленні.

Однак зараз керуючі компанії змушені переносити терміни відкриття цих об'єктів.

Основні причини затримки відкриття нових ТРЦ:

Зростання витрат на будівництво Нестача робочої сили Новий етап відключень електроенергії, що затримує введення об'єктів в експлуатацію

В решті регіонів України ситуація схожа. В Одесі серед перспективних проєктів – ТРЦ "Акварель", у Дніпрі – Terra-Nova і "Січ", у Хмельницькому – Sport City і "Темп", в Ужгороді – Korona.

До приклад, відкриття ужгородського ТРЦ Ukraine, заплановане на грудень 2024 року, відкладається через зменшення кількості будівельників на 40%.

Видання пише, що у списку перспективних об'єктів Києва значиться 22 майбутніх ТРЦ, і приблизно стільки ж планується в інших містах України. На 2024 рік було заявлено відкриття понад 10 торгово-розважальних центрів площею від 10 000 кв. м кожен.

Відкриття ТРЦ Ocean Mall

Також додамо, що один з найбільших мегамолів Києва ТРЦ Ocean Mall на Либідській, відкриття якого анонсувалося на вересень 2024 року, почне працювати не раніше зими.

Раніше дати запуску проекту неодноразово переносили. Спершу Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022. Останньою датою відкриття ТРЦ називали 1 вересня 2024 року.

Окрім того, що Ocean Mall – найкрупніший ТРЦ, який відкриється цього року (загальна площа - 300 тис. кв.м, орендна 110 тис. кв.м), це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі.