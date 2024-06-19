Arricano открывает супермаркеты новые "Сильпо" в Запорожье и Кривом Роге

Компания Arricano Real Estate открывает еще два супермаркета популярной сети "Сільпо" в своих торгово-развлекательных комплексах в прифронтовых городах.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

20 июня новый супермаркет площадью 3,6 тыс. кв. м заработает в ТРК City Mall в Запорожье, а уже 21 июня "Сильпо" открыл двери для посетителей в ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге на площади 3,9 тыс. кв. м.

Несмотря на войну, Arricano продолжает инвестировать в развитие своих торговых комплексов, в частности, в восстановление "Солнечной Галереи". Как отметила CEO компании Анна Чуботина, сотрудничество с lovemark-брендом "Сільпо" позволит создать качественный клиентский опыт для посетителей.

Новые супермаркеты оборудованы современными зонами фудхола и многочисленными кассами самообслуживания. В Запорожье будут работать 16 касс и 11 касс самообслуживания, а в Кривом Роге - 6 касс и 10 касс самообслуживания.

Открытие супермаркетов "Сильпо" в ТРК City Mall и "Солнечная Галерея" стало важным шагом в расширении партнерства между Arricano и сетью "Сільпо", которое началось еще в 2012 году в ТРЦ "РайON" в Киеве.

В Arricano также добавили, что в этом году в ТРК City Mall и ТРК "Солнечная Галерея" ожидается открытие ряда магазинов, однако пока не раскрыли подробную информацию.

Напомним, Arricano анонсировала обновление продуктового арендатора в двух торговых центрах в Запорожье и Кривом Роге еще 11 марта.

Эти магазины будут открыты на торговых площадях, которые ранее занимал Auchan, объявивший о досрочном прекращении работы в Запорожье и Кривом Роге.

О закрытие магазинов "Auchan Украина" после 14 лет работы в Запорожье и Кривом Роге ритейлер сообщил в январе. В компании отметили, что уже анонсировала закрытие гипермаркетов в этих городах в начале 2022 года, однако после полномасштабного вторжения России Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды.