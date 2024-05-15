"Наш бизнес просто пытаются захватить" - глава Arricano заявил о "нестыковке" по уголовному делу

Глава Совета директоров компании Arricano Маргус Курм заявил, что давление силовиков на их предприятия в Украине является попыткой его захвата.

Об этом Курм заявил в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя уголовное дело о якобы перечислении государству-агрессору прибыли от деятельности четырех торгово-развлекательных комплексов - CITY MALL. в Запорожье, "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, а также "Проспект" и "РайON" в Киеве.

“Я видел все ходатайства, которые прокуроры подавали по этому делу, и там есть только очень общие обвинения в том, что средства от деятельности наших ТРК якобы были использованы для финансирования государства-агрессора. Когда и как? Никакой конкретики. Только общие и размытые обвинения. Еще одна странная вещь – это то, что помещения торговых комплексов арестованы как вещественные доказательства. Это нонсенс. Здания ТРК логически не могут являться доказательствами для доказывания такого преступления. Это невозможно. И из-за большого количества таких нестыковок мы считаем, что за этим делом должно стоять нечто иное, чем реальная потребность расследовать преступление. Создается впечатление, что наш бизнес просто пытаются захватить, что недопустимо», – заявил Курм.

По словам руководителя Arricano, когда компании стало известно о расследовании, она обратилась к судебным экспертам с просьбой изучить счета. После анализа эксперты пришли к выводу, что ни одна из компаний, в отношении которых правоохранительные органы имеют подозрения о перечислении средств на помощь России, к этому непричастна.

“Простите, что должен выражаться так прямолинейно, но все происходящее – это полный абсурд! У нас нет никаких деловых отношений с российскими компаниями, не говоря уже о российском государстве. Каждый год международно признанная аудиторская компания KPMG проводила аудит наших счетов. Они не сообщали ни о каких нарушениях и не находили подозрительных операций”, – заявил Курм, добавив, что Arricano “очень не хотелось думать о том, что такими действиями кто-то намеренно хочет отобрать бизнес у европейской компании таким образом”.

Напомним, компания Arricano Real Estate Plc является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торгово-развлекательных центров. Она владеет и управляет четырьмя торговыми центрами в Украине.

ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге была повреждена 8 января 2024 ракетным ударом. Ремонтные работы оцениваются более чем в 30 млн гривен, из которых компания уже инвестировала 17,5 млн гривен.