“Наш бізнес просто намагаються захопити” – глава Arricano заявив про “нестиковки” у кримінальній справі

Голова Ради директорів компанії Arricano Маргус Курм заявив, що тиск силовиків на їхні підприємства в Україні є спробою його захоплення.

Про це Курм заявив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, коментуючи кримінальну справу, яку розслідують Головне управління СБ України в Києві та Київській області та Київська обласна прокуратура про начебто перерахування державі-агресору прибутку від діяльності чотирьох торговельно-розважальних комплексів – CITY MALL у Запоріжжі, “Сонячна Галерея” у Кривому Розі, а також “Проспект” і “РайON” у Києві.

“Я бачив усі клопотання, які прокурори подавали у цій справі, і там є лише дуже загальні звинувачення про те, що кошти від діяльності наших ТРК нібито були використані для фінансування держави-агресора. Коли і як? Жодної конкретики. Лише загальні та розмиті звинувачення. Ще одна дивна річ – це те, що приміщення торгових комплексів заарештовані як речові докази. Це нонсенс. Будівлі ТРК логічно не можуть бути доказами для доказування такого злочину. Це неможливо. І через велику кількість таких “нестиковок” ми вважаємо, що за цією справою має стояти щось інше, ніж реальна потреба розслідувати злочин. Складається враження, що наш бізнес просто намагаються захопити, що є неприпустимим», – заявив Курм.

За словами керівника Arricano, коли компанії стало відомо про розслідування, вона звернулася до судових експертів з проханням вивчити рахунки. Після аналізу експерти дійшли висновку, що жодна з компаній, щодо яких у правоохоронних органів є підозри про перерахування коштів на допомогу росії, до цього непричетна.

“Вибачте, що мушу висловлюватися так прямолінійно, але все те, що відбувається, – це повний абсурд! Ми не маємо жодних ділових відносин з російськими компаніями, не кажучи вже про російську державу. Щороку міжнародно визнана аудиторська компанія KPMG проводила аудит наших рахунків. Вони не повідомляли про жодні порушення і не знаходили підозрілих операцій”, – заявив Курм, додавши, що Arricano “дуже не хотілося думати про те, що такими діями хтось умисно хоче відібрати бізнес у європейської компанії у такий спосіб”.

Нагадаємо, компанія Arricano Real Estate Plc є одним з провідних девелоперів на ринку нерухомості України, який спеціалізується на будівництві та експлуатації торгово-розважальних центрів. Вона володіє та управляє чотирма торговими центрами в Україні.

ТРЦ “Сонячна Галерея” у Кривому Розі було пошкоджено 8 січня 2024 року ракетним ударом. Ремонтні роботи оцінюються в понад 30 млн гривень, з яких компанія вже інвестувала 17,5 млн гривень.