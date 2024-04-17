"Эпицентр" откроет сеть семейных парков развлечений по всей Украине (ФОТО)

Компания "Эпицентр" в своих гипермаркетах по всей Украине запустит новую сеть семейных парков развлечений EPILAND. Первый из них будет открыт в июне этого года на втором этаже киевского магазина на ул. Полярный, 20-д.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что проекты будут развиваться в двух форматах: семейные парки развлечений площадью до 4,5 тыс. кв. м и 15–30 тыс. кв. м.

Каждый отдельный парк будет уникален и будет иметь свою тематику, которая будет раскрываться в декоре интерьеров. Центры будут оборудованы лабиринтами, батутами, детскими площадками, скалодромами, VR-симуляторами, игровыми автоматами, автодромами.

Кроме того, они будут иметь party-румы, анимацию, собственное семейное кафе, имерсивный дайнинг, а в отдельных концепциях и экстремальные аттракционы.

Первый парк развлечений EPILAND - в дизайн-концепции "Планета Пандора" - откроется уже в июне 2024 года на втором этаже столичного ТЦ "Эпицентр" на Полярной 20-Д.

Площадь парка составит 3000 кв. м. Основной акцент проекта сделан на развлечения для детей младше 12 лет и проведение эксклюзивных детских дней рождений.

Дополнительным преимуществом для посетителей будут услуги няня-сервиса, что позволит оставить ребенка с профессиональным бейби-ситером и отправиться за покупками в ТРЦ.

В 2024 году "Эпицентр" также планирует открытие парков развлечений в составе ТРЦ Green Gallery (Киевская обл., с. Чабаны, ул. Одесское шоссе, 8) и в ТРЦ Bucha Gallery (Киевская обл., г. Буча, ул. Новое шоссе, 1).

" Во всем мире ТРЦ уже много лет остаются основным местом для семейного досуга. В Украине этот тренд еще больше усиливается потребностью в получении положительных эмоций на фоне перманентных стрессов, поэтому мы почувствовали запрос на качественную развлекательную составляющую в наших объектах для семей с детьми", - прокомментировала директор направления эксклюзивных концептов и развития сети торговых центров "Эпицентр" Виктория Зеленская.

Напомним, сеть гипермаркетов " Эпицентр" 6 апреля открыла новый торговый центр на Троещинском жилмассиве в Киеве на месте бывшего строительного гипермаркета "Новая Линия", на улице Бальзака, 65/1. Он уже стал десятым объектом сети в столице Украины.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).