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"Епіцентр" відкриє мережу сімейних парків розваг по всій Україні (ФОТО)

"Епіцентр" відкриє мережу сімейних парків розваг по всій Україні (ФОТО)
Фото: пресслужба "Епіцентр"

Компанія "Епіцентр" у своїх гіпермаркетах по всій Україні запустить нову мережу сімейних парків розваг EPILAND. Перший з них відкриють у червні цього року на другому поверсі київського магазину на вул. Полярній, 20д.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що проєкти розвиватимуться у двох форматах: сімейні парки розваг площею до 4,5 тис. кв. м та 15-30 тис. кв. м.

Кожен окремий парк буде унікальним та матиме свою тематику, яка розкриватиметься в декорі інтер’єрів. Центри будуть обладнані лабіринтами, батутами, дитячими майданчиками, скеледромами, VR-симуляторами, ігровими автомати, автодроми. Крім того, вони матимуть party-руми, анімацію, власне сімейне кафе, імерсивний дайнінг, а в окремих концепціях і екстремальні атракціони.

Фото 2 — "Епіцентр" відкриє мережу сімейних парків розваг по всій Україні (ФОТО)

Повідомляється, що перший парк розваг EPILAND – в дизайн-концепції "Планета Пандора" – відкриється вже у червні 2024 року на другому поверсі столичного ТЦ "Епіцентр" на Полярній 20-Д.

Площа парку становитиме 3000 кв. м. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення ексклюзивних дитячих днів народжень.

Фото 3 — "Епіцентр" відкриє мережу сімейних парків розваг по всій Україні (ФОТО)

Додатковою перевагою для відвідувачів будуть послуги няня-сервісу, що дозволить залишити дитину з професійним бейбі-сітером та відправитись за покупками в ТРЦ.

У 2024 році "Епіцентр" також планує відкриття парків розваг у складі ТРЦ Green Gallery (Київська обл., с. Чабани, вул. Одеське шосе, 8) та в ТРЦ Bucha Gallery (Київська обл., м. Буча, вул. Нове шосе, 1).

"У всьому світі ТРЦ вже багато років залишаються основним місцем для сімейного дозвілля. В Україні цей тренд ще більше підсилюється потребою в отриманні позитивних емоцій на тлі перманентних стресів, відтак ми відчули запит на якісну розважальну складову в наших об'єктах для родин з дітьми", - прокоментувала директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр" Вікторія Зеленська.

Нагадаємо, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня відкрила новий торговий центр на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він став вже десятим об’єктом мережі у столиці України.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Автор:
Світлана Манько