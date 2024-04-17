"Епіцентр" відкриє мережу сімейних парків розваг по всій Україні (ФОТО)

Компанія "Епіцентр" у своїх гіпермаркетах по всій Україні запустить нову мережу сімейних парків розваг EPILAND. Перший з них відкриють у червні цього року на другому поверсі київського магазину на вул. Полярній, 20д.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що проєкти розвиватимуться у двох форматах: сімейні парки розваг площею до 4,5 тис. кв. м та 15-30 тис. кв. м.

Кожен окремий парк буде унікальним та матиме свою тематику, яка розкриватиметься в декорі інтер’єрів. Центри будуть обладнані лабіринтами, батутами, дитячими майданчиками, скеледромами, VR-симуляторами, ігровими автомати, автодроми. Крім того, вони матимуть party-руми, анімацію, власне сімейне кафе, імерсивний дайнінг, а в окремих концепціях і екстремальні атракціони.

Повідомляється, що перший парк розваг EPILAND – в дизайн-концепції "Планета Пандора" – відкриється вже у червні 2024 року на другому поверсі столичного ТЦ "Епіцентр" на Полярній 20-Д.

Площа парку становитиме 3000 кв. м. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення ексклюзивних дитячих днів народжень.

Додатковою перевагою для відвідувачів будуть послуги няня-сервісу, що дозволить залишити дитину з професійним бейбі-сітером та відправитись за покупками в ТРЦ.

У 2024 році "Епіцентр" також планує відкриття парків розваг у складі ТРЦ Green Gallery (Київська обл., с. Чабани, вул. Одеське шосе, 8) та в ТРЦ Bucha Gallery (Київська обл., м. Буча, вул. Нове шосе, 1).

"У всьому світі ТРЦ вже багато років залишаються основним місцем для сімейного дозвілля. В Україні цей тренд ще більше підсилюється потребою в отриманні позитивних емоцій на тлі перманентних стресів, відтак ми відчули запит на якісну розважальну складову в наших об'єктах для родин з дітьми", - прокоментувала директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр" Вікторія Зеленська.

Нагадаємо, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня відкрила новий торговий центр на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він став вже десятим об’єктом мережі у столиці України.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).